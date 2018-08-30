Эвакуированные на штрафстоянку машины начали массово гореть

ГУ МЧС по Смоленской области сообщило о ликвидации крупного пожара на штрафстоянке одного из райцентров региона. Информация о ЧП поступила в экстренные службы райцентра Сафоново около четырех часов утра.

– Прибыв на место, огнеборцы установили, что на штрафной стоянке горят автомобили. На этапе локализации, из-за сильной копоти и продуктов горения, личный состав мог работать только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Пожар был оперативно ликвидирован. В результате случившегося 17 машин выгорели до основания, еще у трех повреждено лакокрасочное покрытие, — говорится в официальном релизе.

Сейчас специалисты устанавливают владельцев погибших и пострадавших транспортных средств, а выяснением причин произошедшего занялись правоохранители. Ведомство уточняет, что большая часть уничтоженных огнем автомобилей долгое время не эксплуатировалась и стояла без движения.