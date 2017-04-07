Полис ОСАГО отменят через месяц

Стало известно, что первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручение Минфину и МВД проработать вопрос перехода от бумажных полисов ОСАГО электронным. По данным Коммерсанта, поручение имеет две взаимосвязанных части. Первая заключается в отмену требования закона к водителю возить в машине распечатку электронного полиса. Вторая — в полном переводе всех договоров ОСАГО исключительно в электронную форму. Требовать при проверке документов распечатку полиция обязана будет перестать уже через месяц. Для «оцифровывания» ОСАГО сроки не установлены. В аппарате вице-премьера отметили: «Мы переходим на электронные услуги для граждан, и странно продолжать требовать от водителей бумажного подтверждения одной из них».

Уже сейчас можно прогнозировать, что в самое ближайшее время «игроки страхового рынка» организуют в прессе мощную «стену плача» против этого нововведения. Не удивляйся, читатель, если внезапно окажется, что эелектронным ОСАГО обожают пользоваться «автоюристы», а также что граждане не умеют и никогда не научатся им пользоваться. А еще выяснится, что запрет проверки полисов ОСАГО на дорогах сделает массовым отказ от приобретения полисов. Хотя пару дней назад Российски союз автостраховщиков (РСА) разослал бравурный пресс-релиз, в котором радостно сообщал о том, как уверенно шагает по стране электронное ОСАГО (е-ОСАГО).