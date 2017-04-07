Полис ОСАГО отменят через месяц

autoins.co.uk
Правительство решило перевести страхование автогражданской ответственности полностью в электронный вид. Это лишит страховые компании возможности создавать искусственный дефицит полисов в тех или иных регионах.
Максим Строкер

Стало известно, что первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручение Минфину и МВД проработать вопрос перехода от бумажных полисов ОСАГО электронным. По данным Коммерсанта, поручение имеет две взаимосвязанных части. Первая заключается в отмену требования закона к водителю возить в машине распечатку электронного полиса. Вторая — в полном переводе всех договоров ОСАГО исключительно в электронную форму. Требовать при проверке документов распечатку полиция обязана будет перестать уже через месяц. Для «оцифровывания» ОСАГО сроки не установлены. В аппарате вице-премьера отметили: «Мы переходим на электронные услуги для граждан, и странно продолжать требовать от водителей бумажного подтверждения одной из них».

Уже сейчас можно прогнозировать, что в самое ближайшее время «игроки страхового рынка» организуют в прессе мощную «стену плача» против этого нововведения. Не удивляйся, читатель, если внезапно окажется, что эелектронным ОСАГО обожают пользоваться «автоюристы», а также что граждане не умеют и никогда не научатся им пользоваться. А еще выяснится, что запрет проверки полисов ОСАГО на дорогах сделает массовым отказ от приобретения полисов. Хотя пару дней назад Российски союз автостраховщиков (РСА) разослал бравурный пресс-релиз, в котором радостно сообщал о том, как уверенно шагает по стране электронное ОСАГО (е-ОСАГО).

drt.com

С 1 января по 31 марта 2017 года заключили 760 000 договоров ОСАГО в электронном виде, тем самым превысив в 2,3 раза объем общих продаж за 12 месяцев прошлого года, — хвастался в нем президент РСА Игорь Юргенс. По его словам, в некоторых регионах доля электронных продаж ОСАГО составляет более половины от общего числа проданных полисов. Например, в Карачаево-Черкессии доля е-ОСАГО составляет 63%, в Адыгее — 48%, в Липецкой области — 33%. По данным РСА лидерами по объему продаж электронных полисов стали продвинутая в смысле интернет-торговли всем подряд Москва, а еще Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская области. Тягу к электронному ОСАГО у жителей южных регионов понять можно: именно там страховые компании в массовом порядке «минимизировали» продажи полисов, именно там в их офисы в последние годы выстраивались тысячные очереди автовладельцев. Таким образом страховщики пытались сократить свои потери от так называемых «автоюристов», людей и фирм, помогающих автовладельцам получать со страховых компаний в полном объеме причитающееся после ДТП.

А теперь выяснится, что е-ОСАГО популярно в регионах, богатых «автоюристами». На этом основании будут делаться апокалиптические выводы о печальной судьбе ОСАГО, если его полностью переведут в электронный вид. В общем, страховщиками сейчас будет сделано все, чтобы через СМИ убедить всех и каждого в одно: ничего менять не нужно. А ларчик просто открывается: переход на электронное ОСАГО скорее всего оставит без куска хлеба порядка 300 000 страховых агентов и брокеров по всей стране. Поскольку тл\олько благодаря торговле ОСАГО им удается «впаривать» согражданам страховки здоровья, недвижимости и прочие дополнительный полисы. А сами страховые компании потеряют изрядные суммы денег, если некому станет продавать автовладельцам эти ненужные страховки.

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7 апреля 2017
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