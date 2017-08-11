Техосмотр машин резко подорожает

Стало известно о новых идеях, которыми власти хотят наполнить процедуру техосмотра. Туда добавят модную сейчас систему фото- видеофиксации процесса. Однако модернизация не затронет суть существующего порядка, а значит ничего в системе техосмотра не изменится. Только автовладельцам придется доплатить — «за видеосъемку».
Максим Строкер

Систему государственного техосмотра вновь решили перетряхнуть. В очередной раз у чиновников возникло смутное ощущение, что что-то с ней не так. Хотя каждому российскому автовладельцу давным давно известно, что «техосмотр» во все времена не имел ничего общего с безопасностью дорожного движения, а просто был одним из оброков, которые автомобилисты вынуждены ежегодно платить даже не государству, а вообще неизвестно кому — каким-то левым фирмочкам, именующим себя «операторами техосмотра». Сейчас, как известно, любой автовладелец через интернет может найти способ как, не выходя из дома, купить действующую диагностическую карту, свидетельствующую о прохождении техосмотра. Цена невысока — от 800 до 1500 рублей за карту.

Главное — не нарваться на мошенника, который деньги возьмет, а данные машины о прохождении ТО в базу данных ЕАИСТО не внесет. Фактически, такой порядок установился еще лет пять назад сразу после того, как в 2011 году «техосмотр» отобрали у ГИБДД, сотрудники которой, напомним, фактически точно так же как и сейчас «операторы техосмотра», десятилетиями торговали талонами ТО. Только ГИБДД, будучи монополистом, держала на этом рынке завышенные цены. И вот теперь, как выясняется, рабочая группа при Минэкономразвития, в которую входят представители ГИБДД, Ространснадзора, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Банка России и Российского союза автостраховщиков (РСА), готовит поправки в законодательство о техосмотре.

Которые должны, по мысли инициаторов, прекратить «торговлю техосмотром». Для этого предлагается заставить всех операторов в обязательном порядке обеспечить фото- и видеофиксацию процесса проверки машины. Тем самым чиновники надеются пресечь «продажи по интернету» диагностических карт. В РСА говорят, что «Союз поддерживает новацию. Работа недобросовестных посредников усложнится, они в принципе будут исключены из этого процесса. Мошеннические схемы исключаются». Скорее всего так и будет: мошенники и недобросовестные посредники из системы отсеются. Останутся только честные и добросовестные посредники.

Поскольку никакая видеофиксация не решит изначального противоречия «государственного техосмотра» и реальной жизни: ежегодная диагностическая карта в принципе не способна спасти от аварии, если автовладелец сам ежедневно не мониторит техническое состояние своей машины. А видеофиксация лишь добавит стоимости при «покупке ТО». Если кто забыл, то напомним: все пункты ГТО, когда эта система была подчинена ГИБДД, тоже были сплошь оборудованы видеокамерами. Но это никак не влияло но процесс «покупки ТО». Любая ржавая развалюха могла с успехом пройти диагностику за 1500 рублей «с заездом» на барабаны, и за 3000 — без предъявления авто.

Так что уже сейчас можно с большой долей уверенности предполагать, что с 2018 года, когда ожидается введение видеофиксации при прохождении гостехосмотра, изменится лишь одно — цена диагностической карты.

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11 августа 2017
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