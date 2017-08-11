Техосмотр машин резко подорожает

Систему государственного техосмотра вновь решили перетряхнуть. В очередной раз у чиновников возникло смутное ощущение, что что-то с ней не так. Хотя каждому российскому автовладельцу давным давно известно, что «техосмотр» во все времена не имел ничего общего с безопасностью дорожного движения, а просто был одним из оброков, которые автомобилисты вынуждены ежегодно платить даже не государству, а вообще неизвестно кому — каким-то левым фирмочкам, именующим себя «операторами техосмотра». Сейчас, как известно, любой автовладелец через интернет может найти способ как, не выходя из дома, купить действующую диагностическую карту, свидетельствующую о прохождении техосмотра. Цена невысока — от 800 до 1500 рублей за карту.

Главное — не нарваться на мошенника, который деньги возьмет, а данные машины о прохождении ТО в базу данных ЕАИСТО не внесет. Фактически, такой порядок установился еще лет пять назад сразу после того, как в 2011 году «техосмотр» отобрали у ГИБДД, сотрудники которой, напомним, фактически точно так же как и сейчас «операторы техосмотра», десятилетиями торговали талонами ТО. Только ГИБДД, будучи монополистом, держала на этом рынке завышенные цены. И вот теперь, как выясняется, рабочая группа при Минэкономразвития, в которую входят представители ГИБДД, Ространснадзора, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Банка России и Российского союза автостраховщиков (РСА), готовит поправки в законодательство о техосмотре.