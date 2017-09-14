Выплаты по ОСАГО увеличат до 1 000 000 рублей

Поправки в законодательство об ОСАГО, разработанные Минфином, опубликованы для обсуждения. Прежде всего, ведомство ввести в систему ОСАГО несколько страховых тарифов. Первый, аналогичный действующему и сейчас, подразумевает выплату до 400 000 рублей за вред, причиненный имуществу, и 500 000 рублей за вред жизни или здоровью пострадавшего. В дополнение к нему страховщикам предлагается разрешить продавать полисы еще по двум тарифам: с верхним пределом выплат в 1 млн. рублей и в 2 млн. рублей. Максимально возможный срок договора ОСАГО увеличивается при этом с нынешнего одного года до трех лет.

Кроме того, Минфин хочет ввести новые коэффициенты для расчета стоимости полиса ОСАГО. Они будут учитывать наличие у водителя-страхователя административных взысканий за грубые нарушения ПДД. А в случае оснащения машины телематическим следящим комплексом, то коэффициент может учитывать и манеру езды человека. Предлагается также учитывать историю вождения каждого водителя. В том числе путем исключения возможность «обнуления» скидочных коэффициентов при приобретении ОСАГО в случае, когда человек продает одну машину и покупает другую.