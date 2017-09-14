Выплаты по ОСАГО увеличат до 1 000 000 рублей

Документ предполагает увеличение максимально возможной суммы компенсации ущерба в рамках ОСАГО, а также серьезную модернизацию системы коэффициентов, повышающих и понижающих стоимость полиса при покупке.
Максим Строкер

Поправки в законодательство об ОСАГО, разработанные Минфином, опубликованы для обсуждения. Прежде всего, ведомство ввести в систему ОСАГО несколько страховых тарифов. Первый, аналогичный действующему и сейчас, подразумевает выплату до 400 000 рублей за вред, причиненный имуществу, и 500 000 рублей за вред жизни или здоровью пострадавшего. В дополнение к нему страховщикам предлагается разрешить продавать полисы еще по двум тарифам: с верхним пределом выплат в 1 млн. рублей и в 2 млн. рублей. Максимально возможный срок договора ОСАГО увеличивается при этом с нынешнего одного года до трех лет.

Кроме того, Минфин хочет ввести новые коэффициенты для расчета стоимости полиса ОСАГО. Они будут учитывать наличие у водителя-страхователя административных взысканий за грубые нарушения ПДД. А в случае оснащения машины телематическим следящим комплексом, то коэффициент может учитывать и манеру езды человека. Предлагается также учитывать историю вождения каждого водителя. В том числе путем исключения возможность «обнуления» скидочных коэффициентов при приобретении ОСАГО в случае, когда человек продает одну машину и покупает другую.

Новые коэффициенты для вычисления стоимости полиса ОСАГО будут учитывать и количество страховых выплат в результате ДТП, произошедших по вине каждого водителя — по всем транспортным средствам, которыми он управлял, по всем договорам ОСАГО, в которых он был вписан. При этом, что не мало важно, в подсчете будут учитываться и полисы ОСАГО, не предусматривающие ограничения количества лиц, допущенных к управлению. Кроме этих, давно уже напрашивающихся изменений в ОСАГО,

Минфин предлагает сделать практически безнаказанной такую уловку страховщиков как «задержка мотивированного отказа в страховой выплате». Штраф за это не может быть больше 10 000 рублей. А ведь без «мотивированного отказа» недополучивший положенной компенсации пострадавший в ДТП не может даже обратиться за справедливостью в суд. Если эта часть новелл в ОСАГО станет законом, страховщики смогут без объяснения причин вообще не платить никому, отделываясь копеечными для них 10-тысячными штрафами. Проект очередной реформы ОСАГО, разработанный Минфином, будет проходить процедуру публичного обсуждения до 11 октября. После этого документ может быть внесен правительством на рассмотрение депутатов Госдумы.

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14 сентября 2017
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