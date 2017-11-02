Почему наклейку «Шипы» на автомобиль можно не покупать

Начался «сезон зимней резины» и в интернете вновь всколыхнулась тема штрафов за отсутствие знака «Шипы» на заднем стекле авто в случае, когда колеса машины оснащены шипованной резиной. Впервые подобная «волна» в СМИ и соцсетях возникла весной этого года, когда премьер Медведев подписал соответствующие поправки в «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Начиная с марта 2017-го там появился пункт 7.15.1, который, собственно, и ввел такое требование. Оно появилось потому, что машина «на шипах», якобы, тормозит лучше чем авто с колесами без шипов и потому следует держать увеличенную дистанцию от «шипованной» машины — чтобы не въехать ей в корму, когда она резко затормозит.

Судя по всему, чиновникам, придумавшим эту новеллу неведомо, например, что шипованная резина на асфальте тормозит гораздо хуже чем нешипованная. Потому что шипы в таких условиях работают как своего рода «коньки». Уже исходя только из этого можно смело считать обязательность знака «Ш», как минимум, бесполезным. Но да ладно: ввели и ввели. Однако сразу после этого события в автомагазинах по всей России внезапно случился дефицит наклеек «Ш» для заднего стекла авто. И интернет наполнился паническими сообщениями автовладельцев, ездящих «на шипах», но без значка, что, мол, теперь им грозит не только 500-рублевый штраф, но и задержание гаишниками машины как не соответствующей Требованиям и отправкой ее на штрафстоянку в рамках статьи 27.13 КоАП РФ.