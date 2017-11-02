Почему наклейку «Шипы» на автомобиль можно не покупать

Наступившие в России холода заставили автовладельцев поменять колеса на зимние. Многие из них предпочитают шипованную резину и согласно новым правилам обязаны оповещать об этом окружающих с помощью специальной наклейки на заднем стекле своей машины.
Максим Строкер

Начался «сезон зимней резины» и в интернете вновь всколыхнулась тема штрафов за отсутствие знака «Шипы» на заднем стекле авто в случае, когда колеса машины оснащены шипованной резиной. Впервые подобная «волна» в СМИ и соцсетях возникла весной этого года, когда премьер Медведев подписал соответствующие поправки в «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Начиная с марта 2017-го там появился пункт 7.15.1, который, собственно, и ввел такое требование. Оно появилось потому, что машина «на шипах», якобы, тормозит лучше чем авто с колесами без шипов и потому следует держать увеличенную дистанцию от «шипованной» машины — чтобы не въехать ей в корму, когда она резко затормозит.

Судя по всему, чиновникам, придумавшим эту новеллу неведомо, например, что шипованная резина на асфальте тормозит гораздо хуже чем нешипованная. Потому что шипы в таких условиях работают как своего рода «коньки». Уже исходя только из этого можно смело считать обязательность знака «Ш», как минимум, бесполезным. Но да ладно: ввели и ввели. Однако сразу после этого события в автомагазинах по всей России внезапно случился дефицит наклеек «Ш» для заднего стекла авто. И интернет наполнился паническими сообщениями автовладельцев, ездящих «на шипах», но без значка, что, мол, теперь им грозит не только 500-рублевый штраф, но и задержание гаишниками машины как не соответствующей Требованиям и отправкой ее на штрафстоянку в рамках статьи 27.13 КоАП РФ.

himaan.ru

Паника по поводу дефицита треугольных наклеек «Ш» в магазинах улеглась вместе с окончанием прошлой зимы. А сейчас возникла вновь — их как не было, так и нет в торговой сети в достаточных для удовлетворения очередной сезонной вспышки спроса количествах. На самом деле даже особо тревожные автовладельцы могут расслабиться: среднестатистический сотрудник ГИБДД смотрит на наличие «Ш-треугольника» у машины в самую последнюю очередь. Только когда уж совсем позарез нужно «докопаться» до водителя.

Но если уж совсем не комфортно ездить под гипотетической угрозой 500-рублевого штрафа, а в магазинах «Ш» не найдешь днем с огнем, можно, не мудрствуя лукаво, сделать такой знак своими силами. Для этого достаточно найти в интернете изображение этого треугольника и распечатать его на бумажном принтере. Главное — проследить за тем, чтобы каждая сторона этой геометрической фигуры «Ш» внутри была не короче 200 миллиметров, а ширина каемки по краям — не уже 20 мм. Это требования ГОСТ. Если нет под рукой цветного принтера, не беда — можно сделать распечатку на черно-белом и потом раскрасить нужные места цветным фломастером. Вырезав треугольник из листа бумаги, его можно приклеить к стеклу обычным скотчем. В отличии от магазинной наклейки, скотч впоследствии можно будет легко ликвидировать

летние шины, шины, зимние шины
2 ноября 2017
2779
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы