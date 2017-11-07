Какие зимние шины предпочли россияне в этом году

Как оказалось, наши соотечественники предпочитают ездить зимой на новой шипованной резине за 7000 рублей. Это, по крайней мере, следует из исследования аналитиков «Яндекс.Маркета» и «Авто.ру». Так, по их данным, «шиповку» искали 85,4% пользователей, и лишь 14,6% интересовались «липучкой». При этом только 16,9% — искали подержанную резину и 83,1% — новую. Что ж, приятно осознавать, что подавляющее большинство наших автовладельцев понимает всю опасность использования б/у покрышек (остальные могут узнать об этом здесь). пользователей в октябре искали новую резину, и лишь 16,9% — подержанную.

Что же касается марок и моделей зимних шин, то в октябре на «Яндекс.Маркете» было представлено более 200 производителей автомобильных шин (откуда их столько взялось на нашем рынке — большая загадка). Однако такое изобилие никого не смутило — потребители выбирали продукцию известных производителей. И лидером по популярности в Москве стала марка Nokian, на которую приходится 18% переходов с «Яндекс.Маркета» в интернет-магазины. Следом идут Dunlop и Bridgestone — 7%, затем Сontinental и Yokohama — 6%.

Что же касается стоимости зимних шин, то, как утверждают эксперты, наиболее подходящей для своих кошельков россияне посчитали резину, стоящую чуть больше 7000 рублей.