Минпромторг расширил перечень автомобилей, подпадающих под «налог на роскошь»

С 2013 года владельцы автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн. рублей, обязаны платить повышенный налог. При этом повышающий коэффициент зависит не только от ценника машины, но и от ее возраста. Минимальный множитель в 1,1, применяется к транспортным средствам ценой в 3—5 млн. рублей, чей возраст не превышает трех лет, а максимальный, равный 3 — к люксовым авто до 20 лет, оцененным как минимум в 15 млн. целковых.

Минпромторг составляет список моделей, подпадающих под повышенный налог, ежегодно. В 2018-м в реестр вошли 1078 автомобилей, в то время как в 2017-м их насчитывалось 909, а в 2016-м — 708. В перечне «роскошных» машин с ценником от 3 до 5 млн. рублей в нынешнем году оказалось 556 авто, от 5 до 10 млн. — 387, от 10 до 15 млн. — 108, а свыше 15 млн. — 27.

Любопытно, что из-за растущих цен на новые автомобилей в список облагаемых особым налогом моделей начали попадать не только премиальные машины, но и массовые. К примеру, в реестре значатся Ford Explorer, Toyota Alphard, Volkswagen Passat CC и Nissan Murano.