ГИБДД перестанет требовать у водителей полис ОСАГО

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что страховые полисы ОСАГО, приобретенные у страховщика и оформленные на бумажном носителе, уравниваются в статусе со страховыми полисами в виде электронного документа.

После принятия поправок любому полису ОСАГО будет присваиваться уникальный идентификационный номер, и автовладельцам будет достаточно будет иметь этот документ в электронном виде на своем смартфоне, — чтобы предъявить сотруднику ДПС вместо бумажного бланка, как это положено сейчас.

Помимо прочего, законопроект запрещает страховым компаниям предъявлять регрессные требования к виновному в ДТП пешеходу, пострадавшему в результате аварии, а также к его родственникам. То есть пешеходу-нарушителю ПДД, чтобы не отвечать рублем за свои художества на дороге, достаточно будет формально зафиксировать хоть какое-то «ранение» в спровоцированном им ДТП.