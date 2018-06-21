Данные ЦБ подтвердили: «убыточность ОСАГО» — миф

Центробанк распространил данные, свидетельствующие, что выплаты страховых компаний по ОСАГО резко упали сразу же после того^ как в «Росгострах» пришли санаторы и старый менеджмент компании был разогнан.
Получено очередное подтверждение того, что «убыточность ОСАГО» — не более чем миф, старательно пестуемый страховщиками ради собственной выгоды. Последние данные Центробанка свидетельствуют, что убыточным бизнес на ОСАГО до последнего времени был лишь у одной компании — «Роскгосстрах». В конце прошлого года стало известно, что средняя выплата по «автогражданке» у «Росгосстраха», занимавшего тогда почти четверть всего рынка обязательного автострахования в России, превышала среднюю выплату по остальным компаниям на 70% и приближалась к 100 000 рублям.
Однако как только в компанию-монстр пришли санаторы и разогнали старый менеджмент, выплаты стали резко снижаться, приходя в норму. Статистика Банка России показывает, что общий объем выплат «Росгосстраха» снизился в этом году в 3,5 раза — с 21,3 млрд. рублей до 6,1 млрд. И если в первом квартале 2017 года на «Росгосстрах» приходилось около 40% всех выплат по ОСАГО в стране, то по итогам первого квартала 2018-го эта доля снизилась более чем вдвое — до 19% от общего объема возмещений.
—В «Росгосстрахе» к тому же сверху донизу царило воровство, — пояснил в свое время ситуацию новый глава совета директоров санируемого «Росгосстраха» Михаил Задорнов в одном из интервью для СМИ.
Таким образом, получено статистическое подтверждение того, что «убыточность ОСАГО», о которой так долго твердили «эксперты страхового рынка» и Российский союз автостраховщиков, не более чем попытка обмануть всех и вся, выдав проблемы в одной крупной компании за болезнь всей отрасли.
Печальнее всего для рядовых автовладельцев то, что попытка эта полностью удалась. Так, пару лет назад под флагом снижения убыточности ОСАГО произошло фактическое увеличение вдвое стоимости обязательной страховки — путем введения «коридора цен на базовый полис». А к осени 2018 года власти планируют точно таким же образом повысить цены на ОСАГО еще раз, расширив этот «коридор» в большую и меньшую сторону на 20%.
Страховые компании, сейчас продающие полисы по максимально разрешенному тарифу, просто поднимут цены еще на 20%, как сделали это после введения «коридора». И теперь «страховое сообщество», надо думать, втихомолку говорит спасибо «ворам из Росгосстраха», которые обеспечили дополнительные сверхприбыли по ОСАГО всем страховщиками уже в самом ближайшем будущем.