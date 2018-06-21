Данные ЦБ подтвердили: «убыточность ОСАГО» — миф

Получено очередное подтверждение того, что «убыточность ОСАГО» — не более чем миф, старательно пестуемый страховщиками ради собственной выгоды. Последние данные Центробанка свидетельствуют, что убыточным бизнес на ОСАГО до последнего времени был лишь у одной компании — «Роскгосстрах». В конце прошлого года стало известно, что средняя выплата по «автогражданке» у «Росгосстраха», занимавшего тогда почти четверть всего рынка обязательного автострахования в России, превышала среднюю выплату по остальным компаниям на 70% и приближалась к 100 000 рублям.

Однако как только в компанию-монстр пришли санаторы и разогнали старый менеджмент, выплаты стали резко снижаться, приходя в норму. Статистика Банка России показывает, что общий объем выплат «Росгосстраха» снизился в этом году в 3,5 раза — с 21,3 млрд. рублей до 6,1 млрд. И если в первом квартале 2017 года на «Росгосстрах» приходилось около 40% всех выплат по ОСАГО в стране, то по итогам первого квартала 2018-го эта доля снизилась более чем вдвое — до 19% от общего объема возмещений.

—В «Росгосстрахе» к тому же сверху донизу царило воровство, — пояснил в свое время ситуацию новый глава совета директоров санируемого «Росгосстраха» Михаил Задорнов в одном из интервью для СМИ.