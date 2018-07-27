Почему любой полис ОСАГО может оказаться «левым»

Проверить подлинность полиса ОСАГО в реестре РСА проще простого: необходимо зайти на официальный сайт организации, выбрать в меню соответствующий раздел, ввести серию и номер бланка (три буквы и десять цифр), успешно пройти тест «я не робот» и немного подождать. Если с договором никаких проблем нет, то система выдаст сведения о его статусе, сроке действия и страховой компании, которая оформила соглашение.

Многие автомобилисты, вопреки ожиданиям, сталкиваются с другим результатом: система никак не может найти в реестре бланк, и это вводит пользователей в панику. Но не стоит преждевременно бить тревогу! Может, при вводе данных вами была допущена ошибка, или сайт всего-навсего сбоит? Попробуйте проверить договор чуть позже. И не забывайте, что информация о соглашении появляется в базе РСА не раньше, чем через пять дней с момента покупки «автогражданки».

Предположим, вы повторяли процедуру по три раза в день на протяжении целой недели, но полис в реестре так и не обнаружился. Причин тому может быть несколько, и это вовсе не значит, что проданное вам ОСАГО точно поддельное. Один из вариантов — оператор при внесении данных по невнимательности перепутал символы или вообще забыл о необходимости регистрации документа на портале. Имеет место быть и все тот же «глюк» системы, непропустившей ваш бланк по своим соображениям.