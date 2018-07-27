Почему любой полис ОСАГО может оказаться «левым»

Фото: Московский Комсомолец
Автовладельцы все активней пользуются возможностью проверить свой полис ОСАГО по единой базе Российского союза автостраховщиков (РСА) — на всякий случай. И большим сюрпризом порой бывает для них выяснить, что номера новенького бланка в базе нет — это при том, что полис совершенно легально приобретался в офисе компании-страховщика.
Виктория Базылева

Проверить подлинность полиса ОСАГО в реестре РСА проще простого: необходимо зайти на официальный сайт организации, выбрать в меню соответствующий раздел, ввести серию и номер бланка (три буквы и десять цифр), успешно пройти тест «я не робот» и немного подождать. Если с договором никаких проблем нет, то система выдаст сведения о его статусе, сроке действия и страховой компании, которая оформила соглашение.

Многие автомобилисты, вопреки ожиданиям, сталкиваются с другим результатом: система никак не может найти в реестре бланк, и это вводит пользователей в панику. Но не стоит преждевременно бить тревогу! Может, при вводе данных вами была допущена ошибка, или сайт всего-навсего сбоит? Попробуйте проверить договор чуть позже. И не забывайте, что информация о соглашении появляется в базе РСА не раньше, чем через пять дней с момента покупки «автогражданки».

Предположим, вы повторяли процедуру по три раза в день на протяжении целой недели, но полис в реестре так и не обнаружился. Причин тому может быть несколько, и это вовсе не значит, что проданное вам ОСАГО точно поддельное. Один из вариантов — оператор при внесении данных по невнимательности перепутал символы или вообще забыл о необходимости регистрации документа на портале. Имеет место быть и все тот же «глюк» системы, непропустившей ваш бланк по своим соображениям.

Скриншот: www.autoins.ru

Для выяснения обстоятельств необходимо обратиться в страховую компанию. Следуйте указаниям сотрудников — возможно, они попросят написать заявление с требованием провести проверку по вашему случаю. Если же вы не побоялись купить полис ОСАГО в «Газели», попытайтесь связаться с агентом. «Абонент не отвечает или временно недоступен»? Похоже, вы нарвались на мошенников: увы, придется потратиться на новую страховку.

Вы удивитесь, но некоторые легкомысленные автовладельцы не считают необходимым проверять полис по базе РСА. И это в наши-то времена, когда никому нельзя верить! По словам юристов, найти грабителей по «горячим следам» гораздо проще. И если вы все же надеетесь получить назад свои деньги, отданные за фальшивую бумажку, не затягивайте с верификацией документа.

Есть и еще одна веская причина проверить подлинность договора сразу же после покупки. Неопознанный системой РСА полис может сыграть с вами злую шутку в случае ДТП, виновником которого по несчастливой случайности признают именно вас. Даже если соглашение не поддельное (оператор забыл внести данные, помните?), разбирательства могут затянуться надолго. Наверняка, дело дойдет и до суда, и до седых волос на вашей голове.

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30 июля 2018
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