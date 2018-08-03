«Права» подорожали в полтора раза

Поправки в Налоговый кодекс, подписанный президентом Владимиром Путиным почти месяц назад вступили в силу 3 августа и существенно увеличили размер госпошлин за выдачу водительского удостоверения и свидетельства о регистрации авто.

Теперь для получения новых «прав» водителю придется оплачивать услуги ГИБДД в размере уже не 2000, а 3000 рублей. За выдачу нового СТС на машину с сегодняшнего дня там же попросят втрое больше чем ранее — 1500 рублей вместо 500.

Взлет расценок, как объясняют в правительстве, одобрившем его, вызван ростом трат госбюджета на обработку и хранение личных данных граждан. Якобы, при старых расценках стоимость выдачи вышеназванных документов компенсировала эти затраты государства мене чем на 50%.