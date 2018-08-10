Драконовские поправки в законы о техосмотре внесены в Госдуму

При проведении техосмотра предлагается ввести фото- и видеофиксацию процедуры. Кроме того, диагностические карты станут исключительно электронными. За нарушения при проведении техосмотра все участники — водители, эксперты, компании-операторы — будут нести ответственность в соответствии с нововводимыми статьями в КоАП и УК.

Для водителей за управление автомобилем без нормально оформленной диагностической карты появится штраф в размере 2000 рублей. Технического эксперта, если он делает что-то противоправное, например, выдает диагностическую карту без должных оснований, или с нарушениями, могут дисквалифицировать.

Операторы техосмотра будут нести административную ответственность в виде штрафов за нарушение порядка ведения реестра. За проведение ТО без аккредитации вводится уголовную ответственность. Контролировать соблюдение всех этих правил будет МВД.