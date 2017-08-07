Как сильно уменьшить износ летней резины

Экономные граждане, даже видя, что летние колеса их машины к концу лета изрядно «облысели», обычно рассуждают так: доезжу на них до осенней смены резины, а покупку новой летней отложу до будущей весны. Это не вполне оправданная позиция. Ведь впереди — вся осень, с ее затяжными дождями и связанным с ними ростом риска ДТП. Специалисты Continental отмечают, что у изношенной резины потеря продольного сцепления возникает из-за стершихся и сглаженных кромок блоков и ламелей, расположенных перпендикулярно к направлению движения. Потеря поперечного сцепления у такого колеса возникает при заметном износе плечевой зоны и продольных сцепных кромок. Автомобилю становится сложнее удерживать траекторию в поворотах, он стремится наружу поворота.

У «лысеющей» резины возрастает риск аквапланирования. Изношенный протектор не успевает удалять воду из пятна контакта. Рекомендуемая минимальная глубина протектора летних шин — около 3 мм. Таким образом, эксплуатация изношенной летней резины осенью черевата попаданием машины в автосервис. А ремонт, например, разбитого переднего бампера — дело достаточно затратное, как минимум, раза в полтора дороже комплекта новой качественной летней резины. Если еще вспомнить, что одновременно с бампером, как правило, бьются и фары головного света, и крылья, и капот, то экономия на резине становится совсем уж разорительным методом «экономии».