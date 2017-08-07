Как сильно уменьшить износ летней резины

vr-vyksa.ru
Закат лета может означать, что покрышки вашей машины уже изрядно изношены. Что выгодней: аккуратно «донашивать» их или задуматься о покупке новых колес?
Максим Строкер

Экономные граждане, даже видя, что летние колеса их машины к концу лета изрядно «облысели», обычно рассуждают так: доезжу на них до осенней смены резины, а покупку новой летней отложу до будущей весны. Это не вполне оправданная позиция. Ведь впереди — вся осень, с ее затяжными дождями и связанным с ними ростом риска ДТП. Специалисты Continental отмечают, что у изношенной резины потеря продольного сцепления возникает из-за стершихся и сглаженных кромок блоков и ламелей, расположенных перпендикулярно к направлению движения. Потеря поперечного сцепления у такого колеса возникает при заметном износе плечевой зоны и продольных сцепных кромок. Автомобилю становится сложнее удерживать траекторию в поворотах, он стремится наружу поворота.

У «лысеющей» резины возрастает риск аквапланирования. Изношенный протектор не успевает удалять воду из пятна контакта. Рекомендуемая минимальная глубина протектора летних шин — около 3 мм. Таким образом, эксплуатация изношенной летней резины осенью черевата попаданием машины в автосервис. А ремонт, например, разбитого переднего бампера — дело достаточно затратное, как минимум, раза в полтора дороже комплекта новой качественной летней резины. Если еще вспомнить, что одновременно с бампером, как правило, бьются и фары головного света, и крылья, и капот, то экономия на резине становится совсем уж разорительным методом «экономии».

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Чтобы продлить жизнь летней «резине» нужно уменьшить скорость ее износа. Для этого следует, как минимум раз в две недели, проверять давление в шинах, чтобы его значение соответствовало паспортному. При повседневной езде надо избегать неоправданно резких маневров, стартов места, торможений «в пол». В середине сезона, в случае значительных пробегов, необходима дополнительная балансировка колес.

Стоит избегать покупки неизвестных моделей шин, в особенности бюджетных азиатских брендов, а также подержанных покрышек. Следует устанавливать колеса в проверенных шиномонтажных мастерских. Для увеличения срока эксплуатации колес нужно приобретать модели шин с увеличенной ходимостью. За счет добавления соединений кремния и специальных полимеров такие шины отличаются высокой способностью к истиранию, сохраняя надежное сцепление и хорошие ездовые характеристики. Правда, стоит помнить, что такая резина, как правило, более «дубовая» по своим свойствам, что может подразумевать более длинный тормозной путь и худшую управляемость.

колеса, ДТП
7 августа 2017
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