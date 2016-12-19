Контрольная покупка: какая стеклоомывайка не подведет в сильный мороз

Эксперты портала «АвтоВзгляд» оценили реальные низкотемпературные свойства нескольких незамерзающих стеклоомывающих жидкостей. Результаты контрольной проверки, увы, не радуют…

Мирон Горин

Подобные тесты мы проводим практически ежегодно, стараясь выявить некондиционные препараты. Нередко в ходе испытаний выясняется, что некоторые из незамерзающих жидкостей обладают крайне неприятным запахом или же не отвечают заявленным параметрам, а потому уже при слабом морозе превращаются в льдистую кашу. При этом, по мнению экспертов, именно зимой, когда усиливаются морозы, возрастает риск нарваться на некондиционную «незамерзайку». И все потому, что недобросовестные производители откровенно «химичат», уменьшая концентрацию спиртового раствора. В итоге вместо, скажем, заявленной температуры замерзания -30 градусов по Цельсию, жидкость начинает «каменеть» уже при -22.

Доказательство тому — итоги нашего очередного теста, который мы традиционно организовали в сотрудничестве с информационно-аналитическим порталом «АвтоПарад». Для испытаний было приобретено несколько российских стеклоомываек, а также один лицензионный состав, выпускаемый на отечественном предприятии по рецептуре зарубежной компании.

Жидкости покупались как в специализированных автомагазинах, так и в мелких торговых точках Москвы и Подмосковья. В итоге в нашем распоряжении оказалось шесть образцов. Их мы разделили на две группы, В одной сосредоточили три продукта с заявленной температурой от -25 до -30 градусов, в другой — три стеклоомывающих состава с заявленной температурой замерзания -20.

В ходе тестирования, которое мы проводили с помощью специальной морозильной камеры, оценивалась реальная температура замерзания закупленных препаратов. Учитывая опыт аналогичных испытаний, которые мы проводили в прошлые годы, проверку низкотемпературных показателей наши эксперты начали с отметки в -16, последовательно понижая ее до значения -30.

Закупленные незамерзающие жидкости перед заморозкой в холодильной камере разливали в специальные мерные емкости.
Диапазон низких температур, при которых проверялась морозостойкость жидкостей, варьировал от -16 до -30 градусов.

Что же показали испытания в морозильной камере? Их итоги не радуют — из шести проверенных образцов лишь три незамерзающих стеклоочистителя, а именно «незамерзайки» Liqui Moly Antifrost -25, «Чисто Плюс -20» и «Лужский -20» полностью соответствуют заявленным низкотемпературным показателям.

Оставшая половина образцов — «Тай-Тай -20», Winter Road -30, «Вертикаль -30» сильно не дотягивают до заявленных показателей морозостойкости. Самый худший результат именно у последнего продукта — температура замерзания здесь составляет -16 градусов, тогда как на этикетке фляги ее предельное значение заявлено на уровне -30. Кстати, все три некондиционных жидкости были приобретены на рыночных торговых точках, а их параметры и их краткие описания приведены ниже.

Стеклоомывающая жидкость Liqui Moly Antifrost -25

Заявленная температура замерзания, град.: -25

Измеренная температура замерзания, град.: -27

Объем канистры, л: 4,0

Цвет: Светло-желтый

Жидкость Liqui Moly Antifrost -25 показала лучший результат — она не только соответствует заявленным низкотемпературным показателям, но и демонстрирует солидный запас морозостойкости. Это единственная в нашем тесте жидкость, которая начинает замерзать при значительно более низкой температуре (-27 градусов), чем та, что указана на этикетке. Впрочем, такой результат был вполне предсказуем, ведь эта стеклоомывайка неоднократно подтверждала свое качество в различных сравнительных тестах. В числе прочих достоинств продукта отметим приятный аромат дыни и отменную эргономичность канистры — она снабжена специальной выдвижной лейкой, встроенной внутрь горловины.

Стеклоомывающая жидкость «Лужский -20»

Заявленная температура замерзания, град.: -20

Измеренная температура замерзания, град.: -20

Объем канистры, л: 3,75

Цвет: Голубой

Продукт выпускается российским производителем автомобильных технических жидкостей «Химик». Результаты испытаний показали, что «незамерзайка» «Лужский -20» соответствует заявленным показателям и характеризуется приятным умеренным ароматом. Отметим неплохую эргономичность канистры — ее удобно держать в руках, что немаловажно при заливке препарата в бачок омывателя с низким расположением заливной горловины.

Стеклоомывающая жидкость «Чисто Плюс -20»

Заявленная температура замерзания, град.: -20

Измеренная температура замерзания, град.: -20

Объем канистры, л: 4,0

Цвет: Зеленый

Данный продукт от «Органик Прогресс» в нашем тесте подтвердил заявленные показатели по морозостойкости. Как отмечает сам производитель, эта незамерзающая жидкость выпускается по особой фирменной технологии, обеспечивающие ей хорошую чистящую способность. В числе достоинств препарата — специальные отдушки, придающие стеклоомывающей жидкости приятный легкий аромат.

Стеклоомывающая жидкость «Тай-Тай -20»

Заявленная температура замерзания, град.: -20

Измеренная температура замерзания, град.: -17

Объем канистры, л: 4,0

Цвет: Голубой

В ходе тестирования выяснилось, что низкотемпературный показатель этого «Тай-Тай» от фирмы «ДПХИ-НН» сильно «завышен» — жидкость замерзла уже при -17, тогда как производитель вроде как гарантировал ее работоспособность при морозах вплоть до -20. Но увы!.. Еще один большой жирный минус данному продукту надо поставить по части «органолептики» — у него довольно резкий запах (на этикетке между тем написано: «приятный»). Проникая в салон при распылении жидкости на стекло, он вызывает явный дискомфорт.

Стеклоомывающая жидкость «Winter Road -30»

Заявленная температура замерзания, град.: -30

Измеренная температура замерзания, град.: -19

Объем канистры, л: 5,0

Цвет: Голубой

Какой-то непонятный продукт с двумя названиями — на этикетке вверху крупно написано «Winter Road -30», а ниже мелкими буковками — жидкость «Non Freezing -30». Производитель этой незамерзающей стеклоомывайки — фирма «A-Инжинириг» — однозначно вводит потребителей в заблуждьенье еще и потому, что реальная температура замерзания жидкости составляет -19 вместо заявленных -30. Еще один минус — проворачивающееся (на горлышке фляги) предохранительное кольцо, что сильно затрудняет откупоривание канистры.

Стеклоомыващая жидкость «Вертикаль -30»

Заявленная температура замерзания, град.: -30

Измеренная температура замерзания, град.: -16

Объем канистры, л: 4,0

Цвет: Зеленый

С точки зрения сезонной эксплуатации автомобиля эта незамерзающая жидкость от компании «Вертикаль» однозначно будет бесполезна в сильные морозы. Дело в том, что реальная температура ее кристаллизации составляет всего -16, тогда как производитель утверждает, что она сохраняет рабочие свойства до -30. При столь значительном расхождении показателей у «Вертикали» оказался самый плохой результат нынешнего теста.

…Выводы из вышеизложенного очевидны: плачевная ситуация, связанная с распространением на нашем рынке некондиционных препаратов, за последнее время явно не улучшилась. А потому риск нарваться на некачественный незамерзающий стеклоочиститель остается весьма высоким, особенно в Центральном регионе страны, где имеется большой спрос на эту продукцию. Чем, собственно, и пользуются недобросовестные производители. Поэтому, чтобы не нарваться на некондицию, рекомендуем приобретать жидкости только проверенных брендов.

безопасность дорожного движения, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, мошенничество
19 декабря 2016
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