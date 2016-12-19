Контрольная покупка: какая стеклоомывайка не подведет в сильный мороз

Подобные тесты мы проводим практически ежегодно, стараясь выявить некондиционные препараты. Нередко в ходе испытаний выясняется, что некоторые из незамерзающих жидкостей обладают крайне неприятным запахом или же не отвечают заявленным параметрам, а потому уже при слабом морозе превращаются в льдистую кашу. При этом, по мнению экспертов, именно зимой, когда усиливаются морозы, возрастает риск нарваться на некондиционную «незамерзайку». И все потому, что недобросовестные производители откровенно «химичат», уменьшая концентрацию спиртового раствора. В итоге вместо, скажем, заявленной температуры замерзания -30 градусов по Цельсию, жидкость начинает «каменеть» уже при -22.

Доказательство тому — итоги нашего очередного теста, который мы традиционно организовали в сотрудничестве с информационно-аналитическим порталом «АвтоПарад». Для испытаний было приобретено несколько российских стеклоомываек, а также один лицензионный состав, выпускаемый на отечественном предприятии по рецептуре зарубежной компании.