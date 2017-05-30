Немецкие машины, от которых владельцы избавляются сразу после покупки

Для начала, пожалуй, стоит отметить, что в «десятку» машин, от которых избавляются владельцы на первом году близости, входят сразу несколько авто премиальных марок. Причины столь быстрой продажи той или иной модели разные. Эти машины, конечно, не рассыпаются на ходу, но заморочек с «люксом», как портал «АвтоВзгляд» выяснил на примере Mercedes-Benz и тому подобных BMW, хватает.
MERCEDES-BENZ C-KLASSE
По результатам исследования специалистов авторитетной американской компании iSeeCars, проанализировавших без малого 25 000 000 объявлений о продаже подержанных автомобилей, от немецкого Mercedes С-класса в первый год владения отказываются 6,1% клиентов.
Причиной тому — неоправданные ожидания владельцев этих машин, рассчитывающих получить от премиума нечто большее, чем им смогла дать «цэшка». Речь, вероятно, идет о недостаточном внутреннем пространстве, отсутствии исчерпывающего набора опций и скептическое отношение соседей по потоку, понимающих, что рядом едет самый дешевый и непримечательный «мерседесовский» седан.
BMW 3-Й СЕРИИ
Баварская «трешка» тоже давно перестала быть статусной — в первый год эксплуатации от нее избавляются около 8% владельцев. Во-первых, собственников не устраивает чересчур завышенная стоимость обслуживания; во-вторых, чрезмерное количество мелких поломок, вынуждающих проводить немало времени в технических центрах.
И, наконец, как и в случае с Mercedes-Benz C-Klasse, обладатели BMW 3-й серии так и не смогли оценить ту премиальность, о которой так много говорит мюнхенский автопроизводитель. Про то, что машина за год теряет примерно 18% от первоначальной цены, вспоминать не хочется и вовсе.
BMW 5-Й CЕРИИ
В среднем, так и не дождавшись годовщины владения «пятеркой», ее продают примерно 7,1% владельцев. Мало того, что автомобиль, как и родственная «трешка», за 12 месяцев теряет в цене до 18%, так еще и досаждает мелкими «косяками».
Иными словами, обладатели немецкого бизнес-седана не желают часто заезжать в сервис и демпинговать при последующей перепродаже. Кстати сказать, похожая ситуация складывается и в отношении BMW 4-й серии, «проседающей» за год на 17,3%.