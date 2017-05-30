Немецкие машины, от которых владельцы избавляются сразу после покупки

MERCEDES-BENZ C-KLASSE

По результатам исследования специалистов авторитетной американской компании iSeeCars, проанализировавших без малого 25 000 000 объявлений о продаже подержанных автомобилей, от немецкого Mercedes С-класса в первый год владения отказываются 6,1% клиентов.

Причиной тому — неоправданные ожидания владельцев этих машин, рассчитывающих получить от премиума нечто большее, чем им смогла дать «цэшка». Речь, вероятно, идет о недостаточном внутреннем пространстве, отсутствии исчерпывающего набора опций и скептическое отношение соседей по потоку, понимающих, что рядом едет самый дешевый и непримечательный «мерседесовский» седан.