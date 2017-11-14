4 совета, как избавить от аллергии водителя и пассажиров машины

Фото: familydoctor.org
Статистика аллергических заболеваний в мире — и наша страна не исключение — пугающая. По данным ВОЗ, 30% населения Земли страдает от этой напасти. А в России и того больше: каждый третий взрослый и каждый четвертый ребенок не переносит какое-либо вещество, а в списке аллергенов больше 20 000 позиций. Между тем, автомобиль можно по праву считать одним из серьезных их разносчиков. И если в машине не бороться с этой заразой, то последствия могут быть самыми печальными.
Ефим Розкин

Представьте, что вы едете на авто со скоростью 90 км/ч, и тут начинаете чихать. Это отвлечет вас от дороги минимум на 2 секунды, за которые автомобиль проедет 50 метров фактически вслепую. Пешеходы, другие машины, опасные ситуации — управление авто выйдет из-под вашего контроля. При чем тут аллергия, спросите вы? Все, как выяснил портал «АвтоВзгляд», очень просто.

Мы чихаем из-за раздражения слизистой носа пылью и резкими запахами. Но если для здорового человека этот процесс разовый, то аллергику приходится быть внимательным каждую секунду. В автомобиле создается иллюзия безопасности: кажется, что если закрыть окна, то вредные вещества извне будут попадать меньше. Но это именно иллюзия, причем опасная. На самом деле в любом закрытом пространстве, коим и является автомобиль, концентрация аллергенов в разы выше, чем на открытом воздухе.

Где прячется зараза

Большинство распространенных аллергенов подают в автомобиль с улицы или приносятся человеком. Даже при закрытых окнах через салонные фильтры в автомобиль попадает пыльца растений, пыль, грязный городской воздух.

Фото: adrianimagecenter.com

Особенно это чувствуется после выездов на природу: безобидная поездка за город может привести к вечерним «посиделкам» с отекшим носом и опухшими глазами. А зимой на подошве обуви остаются реагенты, которые, испаряясь под печкой, выделяют токсичные для чувствительных людей вещества. В автомобильных ящиках, карманах и швах обивки может поселиться самый опасный вид аллергена — плесень.

Но опасность исходит и от самого автомобиля, а точнее от материалов, из которого он сделан. Все автоконцерны имеют свои black-list — список материалов, которые использовать запрещено. К промышленным аллергенам относятся летучие органические вещества, которые со временем выделяют полимеры, фталаты, исходящие от пластика и искусственной кожи и другие. К внутренним аллергенам можно отнести и автомобильную косметику: ароматизаторы, жидкость для чистки стекол, салфетки, пропитанные «химией».

Между тем, максимально минимизировать влияние аллергенов на автолюбителей и пассажиров довольно просто.

КОГДА ХИМИЯ — ЖИЗНЬ

В частности, нужно как можно чаще делать химчистку салона, особенно после долгой поездки. При этом следует тщательно выбирать автомойки и останавливаться на тех из них, где используют качественную и дорогую аппаратуру. Дешевые пылесосы хорошо справляются с крупным мусором, но не избавляют от мелких частиц.

Между тем, совсем микроскопические аллергены не способны ликвидировать и самые мощные пылесосы. А ведь именно они представляют большую опасность: проникая в организм, они могут годами накапливаться, а сама аллергия проявится неожиданно много времени спустя.

Именно для этого нужны очистители воздуха. Они же помогут заменить ароматизаторы. Например, устройство LuftMed полностью нейтрализует запах табака и парфюмерии, фильтрует до 99,9% вредных продуктов выхлопных газов. Он работает как от прикуривателя, так и от собственного аккумулятора, не потребляя энергию автомобиля.

Кроме того, аллергикам следует чаще менять салонные фильтры, на которых оседает большая часть вредных веществ с улицы.

Ну и, конечно, стоит самому пару раз в неделю проводить влажную уборку: протирать руль и приборную панель, выкидывать мусор, а раз в месяц стирать тканевые чехлы.

медосвидетельствование, вред здоровью, безопасность дорожного движения, автопутешествие, автотуризм, дорога, трасса
20 ноября 2017
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