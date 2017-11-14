4 совета, как избавить от аллергии водителя и пассажиров машины

Представьте, что вы едете на авто со скоростью 90 км/ч, и тут начинаете чихать. Это отвлечет вас от дороги минимум на 2 секунды, за которые автомобиль проедет 50 метров фактически вслепую. Пешеходы, другие машины, опасные ситуации — управление авто выйдет из-под вашего контроля. При чем тут аллергия, спросите вы? Все, как выяснил портал «АвтоВзгляд», очень просто.

Мы чихаем из-за раздражения слизистой носа пылью и резкими запахами. Но если для здорового человека этот процесс разовый, то аллергику приходится быть внимательным каждую секунду. В автомобиле создается иллюзия безопасности: кажется, что если закрыть окна, то вредные вещества извне будут попадать меньше. Но это именно иллюзия, причем опасная. На самом деле в любом закрытом пространстве, коим и является автомобиль, концентрация аллергенов в разы выше, чем на открытом воздухе.

Где прячется зараза

Большинство распространенных аллергенов подают в автомобиль с улицы или приносятся человеком. Даже при закрытых окнах через салонные фильтры в автомобиль попадает пыльца растений, пыль, грязный городской воздух.