Тест-драйв кроссовера Geely Atlas: у KIA и Hyundai возникли проблемы

Россияне перестали шарахаться от китайских авто, как черт от ладана, и на то есть две причины: во-первых, качество заметно подросло, а во-вторых, цена пока еще остается приемлемой на фоне резкого и бесконечного подорожания авто других марок. «Вдалеке от больших городов, там где нет дорогих бутиков» фактор цены куда важнее, чем бренд и последующая продажа, на которой китайцы традиционно теряют половину своей стоимости.

Одним словом, нащупав свою нишу, оценив и разобравшись с аудиторией, они рванули по карьерной лестнице вверх, подпирая снизу подрасслабившихся корейцев. Не верите? Вот вам живой пример — новый Geely Atlas.

Кроссовер смело можно называть новой ступенью китайского автопрома, ведь его излечили от всех фирменных болезней: внешний вид перестал быть компиляцией известных японских и европейских дизайнерских решений, «Дервейс» со всеми ужасающе вытекающими остался в прошлом, а пластиковое «амбре» в салоне уже не затуманивает все органы чувств. Неплохой фундамент для дальнейшего роста. Впрочем, обо всем по порядку.