Тест-драйв кроссовера Geely Atlas: у KIA и Hyundai возникли проблемы

Новый китайский кроссовер, собранный в Белоруссии специально для российского рынка, оказался на два порядка выше тех автомобилей из Поднебесной, с которыми мы уже успели познакомиться. Но Geely рано задирать нос — впереди еще много работы.
Россияне перестали шарахаться от китайских авто, как черт от ладана, и на то есть две причины: во-первых, качество заметно подросло, а во-вторых, цена пока еще остается приемлемой на фоне резкого и бесконечного подорожания авто других марок. «Вдалеке от больших городов, там где нет дорогих бутиков» фактор цены куда важнее, чем бренд и последующая продажа, на которой китайцы традиционно теряют половину своей стоимости.
Одним словом, нащупав свою нишу, оценив и разобравшись с аудиторией, они рванули по карьерной лестнице вверх, подпирая снизу подрасслабившихся корейцев. Не верите? Вот вам живой пример — новый Geely Atlas.
Кроссовер смело можно называть новой ступенью китайского автопрома, ведь его излечили от всех фирменных болезней: внешний вид перестал быть компиляцией известных японских и европейских дизайнерских решений, «Дервейс» со всеми ужасающе вытекающими остался в прошлом, а пластиковое «амбре» в салоне уже не затуманивает все органы чувств. Неплохой фундамент для дальнейшего роста. Впрочем, обо всем по порядку.
Дизайн экстерьера Atlas действительно стоит поставить Geely в плюс. Он не вызывает резь в глазах, выглядит аккуратно и современно — не зря китайский концерн покупал Volvo, в придачу к которому достался и Питер Хорбери со своими художественными талантами.
Аккуратные линии, интересные и неизбитые решения, минимальный фактор «азиатчины», с которой раньше изрядно заигрывались, и даже — о чудо — интегрированные этнические элементы, отнюдь не выбивающиеся из общей картины.
А как в салоне? Внутри, как уже было сказано, Geely Atlas не пахнет! Фирменный аромат жженой проводки, свойственный всем автомобилям Поднебесной, остался в прошлом! Выбрав для себя корейский путь развития и ускорив его вдвое, китайцы обратили на внутреннее убранство особое внимание: неплохо спрофилированные кресла, пусть и с короткой подушкой, мягкие и тактильно приятные отделочные материалы и симпатичная вставка под алюминий, задающая тон всей центральной консоли. Одним словом — недурственно. Скажем больше: Atlas — один из немногих китайских автомобилей, где хочется держаться за руль.
А вот современная мультимедийная система, позволяющая легко стыковаться с андроидами, доступна только в топовом исполнении — наш переднеприводный «Атлас» в комплектации Comfort телефон признавать отказался.
Вообще разница в комплектациях у Geely слишком серьезная: помимо мультимедиа, в версии Luxe есть двухзонный климат-контроль, электрическая розетка и дефлекторы обдува на «галерке», кожаный салон, электрические настройки переднего ряда кресел, электроскладываемые зеркала и модная цифровая приборная панель. Выбирать режимы настройки автомобиля — Sport и Eco — можно тоже только в богатой комплектации.
Geely Atlas представлен у нас с двумя коробками передач — механической и автоматической, обе на шесть ступеней. Движки — рядные четырехцилиндровые бензиновые агрегаты объемом 2,0- и 2,4-литра, которые китайцы называют «собственной разработкой», хотя не исключено, что речь идет о модернизированных японских моторах.
В скором времени обещают подвезти еще и 1,8-литровый движок с наддувом, но будет это не раньше конца года. А ведь он подойдет автомобилю гораздо больше, чем «атмосферники»! Дело в том, что даже с 2,4-литровым 149-сильным мотором «Атлас» уверенно чувствует себя только в городской толчее. Стоит выбраться на трассу, как мощности перестает хватать, а в горах автомобиль и вовсе начинает захлебываться, истерически щелкая передачами коробки. Обгоняя, нужно переводить «автомат» в механический режим, и выжимать все соки из задушенного экологией мотора.
Дьявол, как всегда, кроется не только в «экологии», но и в массе кроссовера — «Атлас» весит больше 1700 кг. Полный привод, доступный только в 2,4-литровом исполнении, добавит не только уверенности на бездорожье — в его основе лежит добротная и шустрая муфта Borgwarner — но и лишних килограммов.
Из «ожирения» вытекает и другая невзгода — тормоза. Их усилия явно недостаточны, несмотря на оперативность срабатывания. На малых скоростях кроссовер быстро реагирует на педаль и уверенно останавливается, а вот стоит разогнаться — начинаются ощутимые недомогания и печальный саундтрек.
Ценителям агрессивной езды придется регулярно менять и колодки, и диски. Так что ждать слалома и спортивных достижений от него не стоит, хотя китайцы очень постарались с настройками руля — «баранка» оказалась неожиданно острой и чувствительной. Повороты «Атлас» проходит сочно и бодро, кошмарных кренов не наблюдается. На нем действительно хочется ехать быстро. Жаль, что на тесте не оказалось комплектации с механической коробкой передач — на «руке» Atlas будет куда задорнее и веселее.
Корейский вектор, избранный китайцами в качестве путеводителя, подчеркивают и настройки подвески. На ровном асфальте кроссовер ведет себя уверенно и обнадеживающе цепко, но где вы видели у нас ровный асфальт?!
Стыки, ямы и прочие беды российских дорог становятся поводом для малоприятного хлюпанья подвески, а гребенка и грунтовка добавляют непривычной тишине и комфорту несколько половников дегтя. Над резинками, сайлентблоками и тонкими, как волос, амортизаторами инженерам еще предстоит поработать. Кстати, ребятам из Страны утренней свежести эту загадку тоже решить до сих пор не удалось.
Что не говори, а Geely Atlas стал несомненным прорывом для всего китайского автомобилестроения, поэтому отчеты о 300 000 проданных в прошлом году на домашнем рынке кроссоверов улыбки совсем не вызывают. Конечно, у него множество «но»: автомобиль, скорее, вызывает чувство недосказанности и удивления, чем отвращение и непонимание, как то происходило с «китайцами» раньше.
Новинку в действительности можно рассматривать в качестве автомобиля и, представьте себе, даже в качестве семейного автомобиля: четыре подушки — уже неплохо!
Подразделение Geely активно взялось за восстановление дилерской сети и обещает, что к концу года количество официальных СТО возрастет до 60, а в следующем году — до 120. Проблем с обслуживанием не возникнет.
На десерт в качестве вишенки мы оставили самый главный вопрос — цену. Кроссовер Geely Atlas в России стартует с отметки в 1 029 990 рублей за комплектацию Base с двухлитровым мотором и механикой. Автомобиль, на котором нам довелось покататься по сочинским серпантинам, обойдется минимум в 1 239 990, а за полный привод придется доплатить еще 50 000 рублей.
Топовая комплектация Luxury стоит 1 389 990. До японских и немецких кроссоверов — рукой подать. Корейцы — ноздря в ноздрю. Не рановато ли? Хотя судя по темпу развития китайского автопрома, еще чуть-чуть — и он будет играть с грандами мировой автомобильной индустрии на равных.