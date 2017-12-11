Новогодняя Беларусь: трава, казино и сам себе Дед Мороз

Фото и видео: Вячеслав Василенко
В поисках новогодней сказки экипаж портала «АвтоВзгляд» и радио «Шансон» отправился в большое путешествие по Европе. Первая промежуточная точка на нашем пути — братская Беларусь. Интересного здесь — пруд пруди, а вот рождеством даже и не пахнет.
Вячеслав Василенко

Ура — наконец-то иссякли на М-3 «Украина» вечные заторы, обусловленные нескончаемыми ремонтами, из-за которых от Первопрестольной до Брянска еще несколько месяцев назад можно было добираться по 12—15 часов. Первый раз в жизни отдаем свой лайк «Росавтодору»: теперь путь до границы с Белоруссией занимает не больше восьми часов, а в компании с Volkswagen Multivan, обладающим задорным 180-сильным дизелем, — и того меньше.

Правда, по возможности постарайтесь переночевать где-нибудь на территории России, ибо до Польши ехать придется столько же, сколько и до белорусского Гомеля, а это порядка 700 километров. Поэтому лучше отдохнуть, набраться сил перед очередным рывком, а заодно и заправиться под завязку горючкой. Далеко не все АЗС в Беларуси готовы обслуживать вас за расчет банковской картой. Идеальным местом для пристанища станет Брянск с его многочисленными гостиницами и кафе-ресторанами, либо приграничный город Клинцы.

Фото: Вячеслав Василенко

Впрочем, если вы не хотите терять время, то можно заночевать и в Гомеле. Правда, только заночевать. Несмотря на вроде бы предновогоднее настроение, ближайший к России белорусский город ничем праздничным похвастать, увы, не может.

О том, что на носу Новый год говорит лишь скромная ель на центральной площади и торговые ряды, где продается мишура, гирлянды и елочные игрушки. Гулять здесь откровенно негде. Хотя, признаться честно, нам очень и хотелось — в отличие от московской жижи из снега, воды и грязи, в Гомеле еще по-прежнему зеленые газоны, чистые ухоженные улицы и только-только собирающиеся сбрасывать листву деревья. Эдакий осенний Новый год, только без Деда Мороза.

Но зато какие чудесные тут готовят драники, а какого волшебного вкуса подают сало — пальчики оближешь. А еще рекомендуем запастись на местном рынке домашней колбасой, сделанной из натурального мяса. Лично мы не преминули возможностью затарить багажный отсек Volkswagen Multivan парочкой добротных пакетов со шпиком, бужениной и прочими мясными вкусностями.

И снова в путь. Дороги в Белоруссии славятся отменным качеством покрытия, а посему местами можно прохватить с ветерком. Ставим и без того довольно шуструю роботизитрованную коробку передач в режим Sport, принудительно «зажимаем» электроникой амортизаторы и вперед на Брест, к Польской границе. Нас ждут экскурсии, казино и — все же будем надеяться — настоящая новогодняя атмосфера.

Надо отметить, что при динамике дизельного движка, за мгновение ока ускоряющего Volkswagen Multivan до скоростей, сильно превышающих ПДД, этот мотор не страдает чрезмерным аппетитом. До Беларуси из Москвы мы потратили немногим меньше половины бака. Похвально! Кстати, саму границу с родственными соседями можно проезжать, даже не снимая ногу с педали газа — во всяком случае, на наш эффектный двухцветный микроавтобус в исполнении Bulli таможенники никакого внимания не обратили.

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12 декабря 2017
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