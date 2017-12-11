Новогодняя Беларусь: трава, казино и сам себе Дед Мороз

Ура — наконец-то иссякли на М-3 «Украина» вечные заторы, обусловленные нескончаемыми ремонтами, из-за которых от Первопрестольной до Брянска еще несколько месяцев назад можно было добираться по 12—15 часов. Первый раз в жизни отдаем свой лайк «Росавтодору»: теперь путь до границы с Белоруссией занимает не больше восьми часов, а в компании с Volkswagen Multivan, обладающим задорным 180-сильным дизелем, — и того меньше.

Правда, по возможности постарайтесь переночевать где-нибудь на территории России, ибо до Польши ехать придется столько же, сколько и до белорусского Гомеля, а это порядка 700 километров. Поэтому лучше отдохнуть, набраться сил перед очередным рывком, а заодно и заправиться под завязку горючкой. Далеко не все АЗС в Беларуси готовы обслуживать вас за расчет банковской картой. Идеальным местом для пристанища станет Брянск с его многочисленными гостиницами и кафе-ресторанами, либо приграничный город Клинцы.