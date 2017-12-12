Как очень быстро пройти на авто белорусско-польскую границу

Фото и видео: Вячеслав Василенко
Экипаж портала «АвтоВзгляд» и радио «Шансон» продолжает свой новогодний европейский тур на Volkswagen Multivan. Приятные эмоции, полученные от прогулок по Бресту, в мгновение ока омрачит многокилометровая очередь на белорусско-польской границе.
Вячеслав Василенко

По прежнему опыту, помнится, потерять на таможне можно около 5—7 часов времени. Конечно, это не касается огромного количества белорусов, бесцеремонно втыкающихся перед носом всех остальных прямо у шлагбаума таможенного терминала. Сказать им ничего не получится, ибо процессом проезда по зеленому коридору руководят сами пограничники, разрешающие проехать одним, и запрещающие — другим.

Спустя час-другой начинаешь понимать, что все это создано искусственно. Вы все правильно поняли — ради того, чтобы содрать с простаивающих в очереди иностранных водителей денежку. Помощников включить зеленый свет тут пруд пруди, и всего за 5000 укрепившихся российских рублей, переехать границу получится за полтора часа.

Правда, уже не в самом Бресте, а в местечке Домачево — ехать в сопровождении «решалы» до этого пропускного пункта всего 25 минут. Никакой толкучки здесь нет и, что примечательно, дольше мурыжат не белорусы, а таможенники с польской стороны. Последние хоть и любезные, но довольно въедливые: покажи-расскажи им все.

Наш притягательный двухцветный Volkswagen Multivan вызвал у поляков особый интерес: почти каждый из таможенников счел своим долгом расспросить о том, сколько этот красавец потребляет топлива, как он на ходу и дорого ли стоит.

В общем, наш вам совет: езжайте прямиком в Домачево, где можно пересечь границу без денег, без нервов и потери времени. Те, кто знают об этом терминале, вероятно, там только и ездят.

Главное — не забудьте заблаговременно оформить страховку на водителя, пассажиров и сам автомобиль, а также доверенность на английском языке, если вы не являетесь собственником транспортного средства. О том, что еще нужно сделать для беспрепятственного путешествия за границей, можно прочитать здесь. Мы же отправляемся дальше: впереди — Польша, курс на Варшаву.

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13 декабря 2017
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