Как очень быстро пройти на авто белорусско-польскую границу

По прежнему опыту, помнится, потерять на таможне можно около 5—7 часов времени. Конечно, это не касается огромного количества белорусов, бесцеремонно втыкающихся перед носом всех остальных прямо у шлагбаума таможенного терминала. Сказать им ничего не получится, ибо процессом проезда по зеленому коридору руководят сами пограничники, разрешающие проехать одним, и запрещающие — другим.
Спустя час-другой начинаешь понимать, что все это создано искусственно. Вы все правильно поняли — ради того, чтобы содрать с простаивающих в очереди иностранных водителей денежку. Помощников включить зеленый свет тут пруд пруди, и всего за 5000 укрепившихся российских рублей, переехать границу получится за полтора часа.