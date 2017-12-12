Как очень быстро пройти на авто белорусско-польскую границу

Правда, уже не в самом Бресте, а в местечке Домачево — ехать в сопровождении «решалы» до этого пропускного пункта всего 25 минут. Никакой толкучки здесь нет и, что примечательно, дольше мурыжат не белорусы, а таможенники с польской стороны. Последние хоть и любезные, но довольно въедливые: покажи-расскажи им все.

Наш притягательный двухцветный Volkswagen Multivan вызвал у поляков особый интерес: почти каждый из таможенников счел своим долгом расспросить о том, сколько этот красавец потребляет топлива, как он на ходу и дорого ли стоит.

В общем, наш вам совет: езжайте прямиком в Домачево, где можно пересечь границу без денег, без нервов и потери времени. Те, кто знают об этом терминале, вероятно, там только и ездят.

Главное — не забудьте заблаговременно оформить страховку на водителя, пассажиров и сам автомобиль, а также доверенность на английском языке, если вы не являетесь собственником транспортного средства. О том, что еще нужно сделать для беспрепятственного путешествия за границей, можно прочитать здесь. Мы же отправляемся дальше: впереди — Польша, курс на Варшаву.