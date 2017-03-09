Сколько придется переплачивать за бензин при неисправных свечах зажигания

Жизненный путь свечи условно делится на три этапа: период идеальной работы, этап более-менее нормального функционирования и время откровенного саботажа. Вы проиграли, если дождались момента, когда свечи отказываются делать свою работу: переплаты за бензин могут превысить стоимость нескольких комплектов новых свечей.

Чем старее свеча — тем чаще она отказывается выдавать искру, а пропуски зажигания напрямую отражаются на расходе топлива. Даже при редких перебоях некая часть топлива летит в трубу. Компенсируя незаметную, но абсолютно реальную потерю тяги, водитель чуть сильнее давит на газ, подавая больше топлива. При этом системы самодиагностики игнорируют отдельные пропуски зажигания, зажигая «чек» только при немалом числе пропусков в течение короткого отрезка времени. В итоге — при «неважных» свечах на заправке будет напрасно оставлена стоимость нескольких комплектов свечей. Опасна склонность свечей впервые показать неисправность в ситуации «газ в пол», когда тяга жизненно важна — например, при обгоне. Субъективно, но технически некорректно, последствия отказа свечи описывают как «двигатель захлебнулся».

Коварство ситуации в том, что поношенные свечи могут еще очень долгое время не вызывать подозрений ни со стороны систем самодиагностики, ни со стороны владельца: количество перебоев компьютер считает «приемлемым», на слух мотор работает ровно, а расход ползуче растет.