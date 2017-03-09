Сколько придется переплачивать за бензин при неисправных свечах зажигания

Одно из важнейших правил, к которому рано или поздно приходят все автомобилисты — не экономить на свечах зажигания, экономия дороже выйдет. Причем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», гораздо дороже. И вот, почему.
Ефим Розкин

Жизненный путь свечи условно делится на три этапа: период идеальной работы, этап более-менее нормального функционирования и время откровенного саботажа. Вы проиграли, если дождались момента, когда свечи отказываются делать свою работу: переплаты за бензин могут превысить стоимость нескольких комплектов новых свечей.

Чем старее свеча — тем чаще она отказывается выдавать искру, а пропуски зажигания напрямую отражаются на расходе топлива. Даже при редких перебоях некая часть топлива летит в трубу. Компенсируя незаметную, но абсолютно реальную потерю тяги, водитель чуть сильнее давит на газ, подавая больше топлива. При этом системы самодиагностики игнорируют отдельные пропуски зажигания, зажигая «чек» только при немалом числе пропусков в течение короткого отрезка времени. В итоге — при «неважных» свечах на заправке будет напрасно оставлена стоимость нескольких комплектов свечей. Опасна склонность свечей впервые показать неисправность в ситуации «газ в пол», когда тяга жизненно важна — например, при обгоне. Субъективно, но технически некорректно, последствия отказа свечи описывают как «двигатель захлебнулся».

Коварство ситуации в том, что поношенные свечи могут еще очень долгое время не вызывать подозрений ни со стороны систем самодиагностики, ни со стороны владельца: количество перебоев компьютер считает «приемлемым», на слух мотор работает ровно, а расход ползуче растет.

Если свеча прошла 40 000 км, а на протяжении последних 20 000 км. перерасход составил среднестатистические 5%, то при расходе в 10 л/100 км и цене литра 40 рублей, на ветер будут выброшены 4000 рублей, то есть примерная цена 5 комплектов обычных свечей. Проехав «лишних» 50 000 км с иридиевыми свечами при том же перерасходе в 5%, придется переплатить 10 000 рублей, а это цена почти трех комплектов иридиевых свечей. Но как понять, спросите вы, что свечи пора менять?

Ряд экспертов предлагает регулярно проводить их диагностику. Другие считают эту процедуру бессмысленной, поскольку, во-первых, состояние электродов не может говорить об общем состоянии свечи — обычно первым страдает изолятор, его пробивает на массу. И, во-вторых, проверка свечей прибором стоит денег, а их лучше добавить при покупке новых свечей.

Поэтому лучше всего менять свечи согласно рекомендациям производителя, а также если система самодиагностики авто выдает ошибку «пропуск зажигания» (при этом нужно убедиться, что проблема именно в свечах). Однако если вы любитель принимать самостоятельные решения, то в данном случае должны понимать происходящие в двигателе процессы и учитывать наработанную практику.

Идеальный вариант — подобрать свечу на сайте производителя и называть продавцу набор букв и цифр, не поддаваясь на провокации типа «а вот это хоть и с другой надписью, но то же самое». Неподходящие свечи могут создать массу проблем. Недопустимо «холодные» свечи в неподходящих условиях быстро загрязняются, а вот чересчур «горячие» — запросто устроят мотору «Сталинград» с выламыванием перемычек поршня, прогаром самих поршней или задиром цилиндров.

Фото pelicanparts.com

Ресурс свечи устанавливает не изготовитель свечи, а изготовитель двигателя. Оценивая поведение свечи в моторе, инженеры обозначают пробег, по достижении которого свечи нужно заменить. Изготовители свечей дают лишь примерный диапазон работоспособности изделия. Обычно это 30 000−50 000 км. для «обычной» свечи, и 60 000−120 000 — для иридиевой. Подразумевается использование качественного топлива. Хотя суровая российская реальность вносит коррективы. По результатам проверок поработавших свечей на специальном стенде, уже после пробега в 20 000 км. среднестатистическая «обычная» свеча не обеспечивает надежного искрообразования. При этом, по заявлениям инженеров, расход топлива растет в среднем на 4−6 процентов. Автомобилист платит лишнее на заправке, но не замечает перерасхода. Иридиевые свечи в российских условиях держат обещания лучше, но и они уже после 50 000−70 000 км обычно «сдуваются», расход топлива также растет.

Заменив свечи после пробега в 20 000 для обычных свечей и 50 000−60 000 для иридиевых, вы не только экономите, но и повышаете надежность автомобиля, так что поменять свечи при таком пробеге — выгодно в любом случае. И при этом поменять на более, так сказать, технологичные. Например, вкрутить вместо штатных свечей иридиевые.

Фото bikesindia.org

В них пробой зазора между тонкими электродами происходит при меньшем напряжении, искра имеет большую плотность энергии. С иридиевыми свечами мотор обычно работает ровнее. Немного снижается расход топлива. Нередко иридиевые свечи позволяют взбодрить старые моторы, в системах зажигания которых есть множество утечек. Благодаря легкости пробоя зазора иридиевой свечи, разряд происходит именно на электродах, а не других элементах зажигания, подпорченных временем: в зажигании также работает принцип «где тонко, там и рвется», то есть в данном случае — искрит. Однако сохранить высокие параметры до окончания заявленного ресурса иридиевые свечи могут только при использовании неплохого топлива. Иначе и они досрочно теряют свойства и не обеспечивают должного преимущества перед «обычными» свечами.

Преимущество в распространении фронта пламени дают и многоэлектродные свечи. В первый миг распространения горения электрод многоэлектродной свечи не перекрывает огню путь к центру камеры сгорания. Это должно несколько улучшать полноту сгорания и экономичность. Ресурс многоэлектродных свечей сравним с ресурсом обычных свечей аналогичного качества: изолятор почти всегда теряет должные свойства раньше, чем страдают электроды.

Нежелательно использовать «супер-нано-турбо» свечи — сие грозит проблемами ввиду неизвестности их характеристик. Самые известные из нестандартных — «форкамерные» свечи — использовать в гражданских моторах бессмысленно: такие свечи требуют высочайших скоростей движения смеси при впуске, а это достижимо только в сверхвысокооборотистых гоночных моторах.

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9 марта 2017
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