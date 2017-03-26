Составлен список самых выгодных автомобилей

Фото: www.denverpost.com
Вниманию читателей предлагается вроде бы интересный рейтинг, демонстрирующий, какие машины в каких классах наиболее выгодны для приобретения. Однако российским потребителям пользоваться этим рейтингом невозможно, и вот по каким причинам.
Эдуард Раскин

Прежде всего, упомянутый рейтинг был составлен канадской компанией Vincentric исходя из реалий американского рынка. Это автоматически означает, что оцениваемые там автомобили скорее всего в России не встречаются. Поэтому отечественные эксперты поступили очень просто — выкинули из своих обзоров те модели, которые нам неизвестны, и оставили лишь те, что продаются в нашей стране. Понятно, что такой трюк многократно снижает ценность исследования.

Часть СМИ привела победителей рейтинга полностью. Получилась такая картина. В категории «Пассажирские автомобили» победили в своих классах Toyota Yaris iA, Mitsubishi Mirage, Hyundai Elantra, Toyota Corolla iM, Subaru Legacy, Ford Taurus, Fiat 124 Spider, Toyota Prius C, Mitsubishi i-MiEV.

Фото: www.cars.com

Среди люксовых автомобилей отмечены Acura ILX, Lexus RC 200t, Lexus IS 200t, Jaguar XE, Audi A5, Volvo S90, Audi TT, Lexus CT 200h, Audi A3, Audi A3 e-tron.

В категории кроссоверов и внедорожников лидерами оказались Honda HR-V, Subaru Crosstrek, Subaru Outback, Ford Flex, Toyota Sienna. Среди их люксовых собратьев канадцы выделили BMW X5 Plug-In, Lexus NX 200t, Lexus RX 350 и Infiniti QX60.

В победители среди пикапов попали Toyota Tacoma, Toyota Tundra, Nissan Titan, Ford F-350.

Как мы видим, подавляющее большинство перечисленных моделей на российском рынке отсутствует. Но есть и еще одна причина, по которой данный рейтинг можно рассматривать лишь как забавный факт не из нашей жизни. Дело в том, что оценка выгодности автомобилей велась исходя из данных о средней стоимости ремонта, топливной экономичности, стоимости содержания и сервисного обслуживания. Понятно, что в России и Америке эти показатели никоим образом не тождественны, ибо изначально формируются исходя из совершенно разных принципов.

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26 марта 2017
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