Составлен список самых выгодных автомобилей

Прежде всего, упомянутый рейтинг был составлен канадской компанией Vincentric исходя из реалий американского рынка. Это автоматически означает, что оцениваемые там автомобили скорее всего в России не встречаются. Поэтому отечественные эксперты поступили очень просто — выкинули из своих обзоров те модели, которые нам неизвестны, и оставили лишь те, что продаются в нашей стране. Понятно, что такой трюк многократно снижает ценность исследования.

Часть СМИ привела победителей рейтинга полностью. Получилась такая картина. В категории «Пассажирские автомобили» победили в своих классах Toyota Yaris iA, Mitsubishi Mirage, Hyundai Elantra, Toyota Corolla iM, Subaru Legacy, Ford Taurus, Fiat 124 Spider, Toyota Prius C, Mitsubishi i-MiEV.