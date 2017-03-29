Пять видов домашней «химии», незаменимых в машине

Начнем с классики — с ухода за салоном. С пластиком и тряпичной обивкой кресел особых вопросов не возникает, все отработано. Хотя, заметим, гораздо дешевле и более «сердито» приводить в порядок пластиковые поверхности с помощью самой обычной губки-щетки для ухода за обувью. Самый проблемный для ухода вариант салона — кожаный. А особенной — с перфорированной кожей, которая применяется, например, на сиденьях с обдувом. Очищать их — целая спецоперация с применением дорогой автохимии и пылесоса. А выход прост и называется он — пара флаконов какого-нибудь крем-мыла для очистки лица, которым пользуются женщины для удаления своей косметики, и несколько салфеток.

Для приведения в порядок кузова порой требуется не просто пена и вода, но и что-то посерьезней, например для удаления пятен от насекомых. Дрогой брендированной автохимии для этой цели продается в автомагазинах масса. Однако самое эффективное и дешевое средство — банальный бензин. Не обязательно отливать его из бензобака или мудрить с емкостями при заправке авто на бензоколонке. Бензин «калоша», как и в советские времена, продается в хозяйственных магазинах до сих пор.

Аналогичным образом обстоят дела и когда нужно удалить пятна битума, появляющиеся на кузове после езды по ремонтируемым участкам дорог. То же самое касается следов древесной смолы.