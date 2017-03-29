Пять видов домашней «химии», незаменимых в машине

Индустрия автомобильной химии, казалось бы, предвосхитила все возможные потребности владельца машины. Однако практика показывает, что дешевле и эффективнее с аналогичными задачами справляются препараты совершенно из иной «оперы».
Максим Строкер

Начнем с классики — с ухода за салоном. С пластиком и тряпичной обивкой кресел особых вопросов не возникает, все отработано. Хотя, заметим, гораздо дешевле и более «сердито» приводить в порядок пластиковые поверхности с помощью самой обычной губки-щетки для ухода за обувью. Самый проблемный для ухода вариант салона — кожаный. А особенной — с перфорированной кожей, которая применяется, например, на сиденьях с обдувом. Очищать их — целая спецоперация с применением дорогой автохимии и пылесоса. А выход прост и называется он — пара флаконов какого-нибудь крем-мыла для очистки лица, которым пользуются женщины для удаления своей косметики, и несколько салфеток.

Для приведения в порядок кузова порой требуется не просто пена и вода, но и что-то посерьезней, например для удаления пятен от насекомых. Дрогой брендированной автохимии для этой цели продается в автомагазинах масса. Однако самое эффективное и дешевое средство — банальный бензин. Не обязательно отливать его из бензобака или мудрить с емкостями при заправке авто на бензоколонке. Бензин «калоша», как и в советские времена, продается в хозяйственных магазинах до сих пор.

Аналогичным образом обстоят дела и когда нужно удалить пятна битума, появляющиеся на кузове после езды по ремонтируемым участкам дорог. То же самое касается следов древесной смолы.

Особенно часто они появляются на горизонтальных поверхностях кузова весной, когда на деревьях лопаются почки. Большинство патентованных средств против этих напастей содержат уайт-спирит или что-то вроде керосина. Какой смысл переплачивать за бренд и красивую упаковку?

Много кто знает, что для лучшей очистки лобового стекла в бачок следует добавлять какое-нибудь средство для мытья посуды. Но в этой области есть еще один «лайфхак». Достаточно добавить туда же 40−50 миллилитров обычного кондиционера для белья (тог, который заливают с стиральную машину) и лобовое стекло получит свойство препаратов «антидождь». Попробовавшие этот «рецепт» автовладельцы утверждают, что капли воды сами убегают со стекла, а щетки стеклоочистителя начинают лучше скользить по «лобовухе».

Не новость, что под капотом машин достаточно часто заводится такая живность как кошки или крысы. Если первых просто жалко, то грызуны еще и могут здорово напакостить — погрызть электропроводку или резинки-уплотнители. Оказывается, можно отвадить эти живые организмы от своего транспортного средства с помощью химии. Кошки не любят запаха цитрусовых, а грызуны — нафталин. Для создания невыносимой для кошек и грызунов атмосферы закрепляем где-нибудь в подкапотном пространстве губку и коробочку с мелкими дырочками. Губку пропитываем каким-нибудь эфирным маслом цитрусовых, а в коробочку насыпаем немного нафталина. Непередаваемое амбре гарантировано.

ремонт
29 марта 2017
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