Как быстро поменять пробитое колесо без домкрата

И обязательно требуется тем или иным образом подстраховать машину от скатывания. Теперь, чтобы заменить колесо убираем «эстакаду», демонтируем и заменяем его заранее сдутой «запаской». После этого останется накачать вновь поставленное колесо и убрать из-под машины подставку, на которой она висела в процессе замены. На мягком грунте, при наличии под рукой какого-либо шанцевого инструмента, нечто подобное можно изобразить максимально накачав пробитое колесо, подсунув под корпус рядом с ним длинное бревно. После этого сдуваем поврежденную покрышку и роем под ней ямку такой глубины и размера, чтобы можно было демонтировать пострадавшее колесо. Заменяем его сдутой «запаской», накачиваем ее и едем дальше.

Можно, конечно, приподнимать машину и с помощью рычага, например длинной жердью, подсунутой под днище, с опорой на, опять таки, большой камень или бревно. Но в этом случае нужно помнить, что без последствий для целостности кузова таким методом можно поднять только рамный внедорожник.