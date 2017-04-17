Как быстро поменять пробитое колесо без домкрата

В жизни случается всякое. Автор этих строк, например, однажды купил подержанную машину у дико скаредного человека: он даже домкрат и баллонный ключ втихаря вытащил из багажника перед оформлением сделки. Хорошо, что этот нюанс обнаружился до случившегося через неделю прокола колеса, а если бы нет?! Лучший способ обойтись без собственного домкрата — остановить проезжающую машину и воспользоваться добротой ее водителя. Но сейчас пойди останови кого-нибудь, да и пробить колесо вполне вероятно можно не на асфальте федеральной трассы, но и где-нибудь на лесной дорожке, на которой машины раз в несколько дней только появляются. Но при необходимости поменять пробитое колесо можно и без использования домкрата. Первый способ заключается в следующем. Нужно соорудить или подыскать небольшую возвышенность — например холмик из земли, бревно или небольшой камень. Далее быстренько подкачиваем колесо и заезжаем им на нашу импровизированную «эстакаду». После этого эксперты портала АвтоВзгляд рекомендуют подставить под кузов машины какой-то надежный упор так, чтобы после удаления нашей «эстакады» авто осталось с вывешенным в воздухе колесом.
И обязательно требуется тем или иным образом подстраховать машину от скатывания. Теперь, чтобы заменить колесо убираем «эстакаду», демонтируем и заменяем его заранее сдутой «запаской». После этого останется накачать вновь поставленное колесо и убрать из-под машины подставку, на которой она висела в процессе замены. На мягком грунте, при наличии под рукой какого-либо шанцевого инструмента, нечто подобное можно изобразить максимально накачав пробитое колесо, подсунув под корпус рядом с ним длинное бревно. После этого сдуваем поврежденную покрышку и роем под ней ямку такой глубины и размера, чтобы можно было демонтировать пострадавшее колесо. Заменяем его сдутой «запаской», накачиваем ее и едем дальше.
Можно, конечно, приподнимать машину и с помощью рычага, например длинной жердью, подсунутой под днище, с опорой на, опять таки, большой камень или бревно. Но в этом случае нужно помнить, что без последствий для целостности кузова таким методом можно поднять только рамный внедорожник.