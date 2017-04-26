Пять самых популярных травматических пистолетов для дорожных войн

Один из самых популярных на сегодняшний день «травматов» — Иж-79 «Макарыч». Это практически полная копия боевого 9-миллиметрового ПM, пистолета Макарова. Внешняя идентичность с боевым прототипом, судя по всему, и подкупает приверженцев этого «ствола». Кроме того, он выплнен из металла, что позволяет обладателю надеяться на длительный срок службы: вдруг ежедневно придется отстреливаться от супостатов? Калибр «Макарыча» стандартный — 9 мм. Магазины бывают емкостью 10 и 13 патронов. Стоимость этой «пукалки» в магазине — около 13 000 рублей, что на данный момент считается достаточно демократичным ценником.

Далее просто необходимо упомянуть одного из «ветеранов» российского рынка травматического оружия — бесствольный пистолет «Оса» ПБ-4.Устройство может без перезарядки отстреливать по четыре патроны калибра 18,5×55 мм со специфическим электронным воспламенением заряда. Процесс перезарядки напоминает таковой у дробовика-переломки. Два эти обстоятельства делают нереальным применение «Осы» по толпе нападающих. Однако ее компактность, благодаря отсутствию длинного ствола и достаточно высокое останавливающее действие пули сформировали среди автолюбителей изрядный пул приверженцев устройства, продающегося сейчас по ценам в районе 12 000 рублей.