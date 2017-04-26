Пять самых популярных травматических пистолетов для дорожных войн

MK
Не секрет, что многие автовладельцы постоянно держат в машине, «на всякий случай», кто газовый баллончик, а кто стальной «балонник». Но в полицейских сводках о дорожных конфликтах чаще всего фигурируют не они, а травматическое оружие. Мы решили рассмотреть самые популярные «образцы», используемые водителями.
Максим Строкер

Один из самых популярных на сегодняшний день «травматов» — Иж-79 «Макарыч». Это практически полная копия боевого 9-миллиметрового ПM, пистолета Макарова. Внешняя идентичность с боевым прототипом, судя по всему, и подкупает приверженцев этого «ствола». Кроме того, он выплнен из металла, что позволяет обладателю надеяться на длительный срок службы: вдруг ежедневно придется отстреливаться от супостатов? Калибр «Макарыча» стандартный — 9 мм. Магазины бывают емкостью 10 и 13 патронов. Стоимость этой «пукалки» в магазине — около 13 000 рублей, что на данный момент считается достаточно демократичным ценником.

Далее просто необходимо упомянуть одного из «ветеранов» российского рынка травматического оружия — бесствольный пистолет «Оса» ПБ-4.Устройство может без перезарядки отстреливать по четыре патроны калибра 18,5×55 мм со специфическим электронным воспламенением заряда. Процесс перезарядки напоминает таковой у дробовика-переломки. Два эти обстоятельства делают нереальным применение «Осы» по толпе нападающих. Однако ее компактность, благодаря отсутствию длинного ствола и достаточно высокое останавливающее действие пули сформировали среди автолюбителей изрядный пул приверженцев устройства, продающегося сейчас по ценам в районе 12 000 рублей.

inosmi.ru/

Далее следует упомянуть аналогичный по конструкции «Осе» бесствольный «Стражник». Фактически это — модификация «Осы» с двумя, а не четырьмя патронами, но с возможностью быстрой перезарядки. Владельцы ценят его за еще большую компактность. Да и цена его почти вдвое ниже чем у оружия-прародителя — всего около 7 000 рублей.

Среди популярных «травматов» современности нельзя не упомянуть ВПО 509 «Лидер М». Он спроектирован под патрон 11,43×32Т. Основное достоинство этой «машинки» — внешность как у легендарного пистолета ТТ и, собственно, новый патрон. Старый боеприпас превращал это нелетальное оружие в безобидную модель старого доброго ТТ. Цена чуда военно-самооборонной техники — в районе 20 000 рублей.

Внешне похожий больше на поделку слесаря-любителя травматический револьвер «Ратник 410×45» на самом деле является достаточно эффективным средством самообороны. При вполне компактных размерах, он снаряжается пятью патронами калибра 10,4 мм, созданными на базе охотничьей гильзы 410 калибра для гладкоствольного оружия. Резиновая пуля патрона при диаметре 16 мм имеет массу около 3 грамм, что по меркам травматического оружия считается очень пристойной характеристикой. Однако экспертам портала АвтоВзгляд не вполне ясно: почему за этот угловатый кусок железа в магазинах просят аж 21 000 рублей.

ДТП
26 апреля 2017
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