Пять мифов о дизельных моторах

Пожалуй самый дурацкий миф о дизелях утверждает, что у машин с таким мотором под капотом плохая динамика разгона. Это совершенно не так. Главное при наборе скорости, особенно с места, не абсолютная мощность мотора, а его крутящий момент. С этой точки зрения дизеля наголову превосходят бензиновых конкурентов. Они, как правило, не только более тяговиты, но и способны выдать пик крутящего момента при гораздо более низких оборотах, нежели «бензинки» аналогичной мощности, считают эксперты портала «АвтоВзгляд».

Следующее стойкое убеждение автомобильных масс гласит, что дизельный двигатель в эксплуатации обходится дороже бензинового. В этом смысле все далеко не так однозначно, как кажется. Да, при замене смазки на плановом ТО приходится менять не только моторное масло, но и топливный фильтр. Это по-хорошему, подстраховываясь от последствий заправки некачественным топливом. А по жизни многие дизелевладельцы меняют топливный фильтр лишь в два раза чаще, чем обладатели бензиновых авто. В пересчете на километры пробега это обстоятельство практически не влияет на объем эксплуатационных расходов. А за счет не подвергаемой никем сомнению топливной экономичности дизеля общие затраты на содержание авто с таким мотором гораздо ниже, чем в случае бензинового двигателя.