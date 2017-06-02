Почему нельзя хранить шины в полиэтиленовых пакетах

Наверняка заботящиеся о любимой «ласточке» автолюбители сейчас скажут: «Как же так, ведь хранить покрышки в пакетах рекомендуют даже в шинных мастерских»? Ответ прост: специалисты шиномонтажа таким образом зарабатывают на продаже этих самых пакетиков и прочих герметичных чехлов. А если даже и не продают их, то раздавая бесплатно, повышают лояльность клиентов к своей точке.

На самом деле, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» специалисты компании Pirelli, эксклюзивного поставщика покрышек F1, правильное хранение шин принципиальным образом сказывается на последующей их эксплуатации. Поэтому подходить к этому процессу спустя рукава не следует. Впрочем, как в случае с пакетами, и переусердствовать.