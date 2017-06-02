Почему нельзя хранить шины в полиэтиленовых пакетах

Фото: Pirelli
Большинство автовладельцев, «консервируя» резину после сезонной переобувки своего «железного коня», предпочитает упаковывать ее в полиэтиленовые пакеты. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», производители покрышек категорически не рекомендуют это делать. И вот почему.
Мирон Горин

Наверняка заботящиеся о любимой «ласточке» автолюбители сейчас скажут: «Как же так, ведь хранить покрышки в пакетах рекомендуют даже в шинных мастерских»? Ответ прост: специалисты шиномонтажа таким образом зарабатывают на продаже этих самых пакетиков и прочих герметичных чехлов. А если даже и не продают их, то раздавая бесплатно, повышают лояльность клиентов к своей точке.

На самом деле, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» специалисты компании Pirelli, эксклюзивного поставщика покрышек F1, правильное хранение шин принципиальным образом сказывается на последующей их эксплуатации. Поэтому подходить к этому процессу спустя рукава не следует. Впрочем, как в случае с пакетами, и переусердствовать.

Фото: Вячеслав Василенко

Во-первых, перед тем, как спрятать «резину» на балкон или в гараж, ее необходимо как следует обезжирить, очистить от грязи, остатков гудрона, битума и масла, а также обработать специальным составом, защищающим поверхность шины от высыхания и появления трещин. Благо в магазинах сегодня представлено огромное количество соответствующей автохимии — от шампуней с обезжиривающим эффектом до оригинальных шинных спреев-«консервантов».

Упакованные в пресловутые целофановые пакеты шины, выражаясь простым языком, не дышат. Полиэтилен почти не пропускает воздух, а это значит, что под его оболочкой начнет скапливаться конденсат, медленно, но верно разрушающий резиновый слой. Лучший способ сохранить покрышки — обернуть их в чехлы из оригинального нетканого материала. Не зря же ведь подобный метод консервации шин практикуют технические специалисты конюшен «Формулы-1».

Во-вторых, складировать покрышки нужно в темном помещении, не пропускающем прямых солнечных лучей, очень негативно воздействующих на резиновую смесь. Оптимальная температура для консервации шин — «плюс 21 С» при уровне влажности 50—60%. Наконец, класть их необходимо строго в вертикальном положении, что является единственно правильным способом.

Фото: Вячеслав Василенко

В третьих, следует исключить контакт шин с лакокрасочной продукцией, маслами и кислотами, также пагубно влияющих на свойства покрышек. Похоже, что автовладельцам, складывающим свои колеса в гараже рядом с прочей химией, придется подумать над перестановкой.

Во всех иных случаях существует большая вероятность того, что «резина» в той или иной степени утратит свои свойства. Проще говоря, на ней могут появиться трещины, разломы и даже первичные зачатки грыжи. Как следствие — разрушение внутренней структуры и деформация, что влечет за собой снижение эластичности и прочих «ходовых» качеств. Иными словами, в один момент такие шины могут оказаться попросту небезопасными.

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2 июня 2017
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