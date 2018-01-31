Как улучшить работу дизеля?

Согласно исследованиям, проведенным экспертами потребительского рынка России, качество отечественной солярки за последние несколько лет приблизилось к европейскому уровню. Однако, как свидетельствует практика, проблемы при использовании дизтоплива всё же случаются, и довольно нередко.
Мирон Горин

В числе основных причин специалисты называют несоответствие отдельных параметров солярки тем требованиям, которые автопроизводители предъявляют к дизтопливу. В итоге использование солярки ненадлежащего качества приводит к загрязнениям элементов топливного тракта, среди которых особое место занимают форсунки.

Сервисная практика показывает, что основной причиной поломок являются именно форсунки, поскольку в их каналах и деталях откладываются тяжелые соединения и образуется нагар. Кроме того, нередко наблюдается, закисание плунжерных игл и появление на них коррозии. Как результат — трудности с пуском, нестабильный холостой ход, провалы при разгоне, потеря мощности и увеличения расхода топлива.

Все эти негативнеые моменты особенно сильно проявля.тся в зимний период, доставляя автовладельцам массу неприятных хлопот. Явными симптомами загрязнений следует считать перерасход топлива, дымление, потерю приемистости, попадание солярки в масло. Последнее особенно опасно для двигателя, потому что происходит разжижение масла, из-за чего возможен выход двигателя из строя.

Бороться с отмеченными загрязнениями можно, периодически меняя форсунки, но понятно — такой вариант выливается в дорогостоящий ремонт. Куда предпочтительнее использовать и профилактические очищающие присадки, периодически добавляемые в топливный бак. Это проще и значительно дешевле, но этот вариант требует применения такой уникальной присадки, которая могла бы не только улучшать качество топлива, но и эффективно и, что очень важно, бережно удалять загрязнения из форсунок.

Удачно решением этой проблемы стал выпуск оригинальной топливной присадки, разработанной химиками немецкой компании Liqui Moly GmbH. Это средство специально создавалось для эффективной чистки дизельных форсунок. Препарат обладает избирательным действием — он активизирует свои очищающие свойства исключительно при рабочей температуре двигателя, что исключает негативное действие на загрязнения, скопившиеся в топливном баке.

Сами разработчики позиционируют Diesel Spulung как универсальную по своему действию промывку дизельных систем. Этот состав удаляет нагар и отложения с форсунок, благодаря чему улучшается процесс сгорания и продлевается жизнь топливной системы. Одновременно с этим присадка повышает цетановое число дизеля, что нивелирует потерю мощности и проблемы при разгоне. При этом средство предотвращает закисание игл и обеспечивает длительную защиту от коррозии.

Таким образом, регулярное использование Diesel Spulung способствует не только лучшему очищению важнейших узлов топливной системы и нормализации работы дизельного двигателя, но и существенному продлению срока службы автомобиля в целом.

В заключение отметим, что очищающую топливную промывку дизельных систем Diesel Spulung рекомендуется применять через каждые 3—5 тыс. км, заливая в средство бак перед его заправкой соляркой.

Сам продукт производится компанией Liqui Moly исключительно в Германии, что является гарантией его высокого качества и результата. Кстати, препарат был одобрен концернами BMW и и Mitsubishi и поступает в продажу под номерами оригинальных продуктов BMW 81 22 9 407 528 и Mitsubishi Z 2155170 соответственно.

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31 января 2018
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