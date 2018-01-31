Как улучшить работу дизеля?

В числе основных причин специалисты называют несоответствие отдельных параметров солярки тем требованиям, которые автопроизводители предъявляют к дизтопливу. В итоге использование солярки ненадлежащего качества приводит к загрязнениям элементов топливного тракта, среди которых особое место занимают форсунки.

Сервисная практика показывает, что основной причиной поломок являются именно форсунки, поскольку в их каналах и деталях откладываются тяжелые соединения и образуется нагар. Кроме того, нередко наблюдается, закисание плунжерных игл и появление на них коррозии. Как результат — трудности с пуском, нестабильный холостой ход, провалы при разгоне, потеря мощности и увеличения расхода топлива.

Все эти негативнеые моменты особенно сильно проявля.тся в зимний период, доставляя автовладельцам массу неприятных хлопот. Явными симптомами загрязнений следует считать перерасход топлива, дымление, потерю приемистости, попадание солярки в масло. Последнее особенно опасно для двигателя, потому что происходит разжижение масла, из-за чего возможен выход двигателя из строя.