Почему на заднем стекле машины только один «дворник»

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Для некоторых владельцев кроссоверов, универсалов и хетчбэков крохотный «дворник» на тыльном стекле выглядит издевательской насмешкой. Обзорность со стороны кормы и так ограниченная, а тут еще площадь очистки совсем ничтожная. Почему автопроизводители экономят на «дворниках» для заднего стекла, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

За счет того, что задние стекла в некоторых кроссоверах, универсалах и хетчбэках узкие и продолговатые, туда устанавливается маленькая щетка, которая очищает совсем ограниченную площадь и только в центральной части. При этом по бокам стекло остается под слоем грязи, что значительно затрудняет обзорность. Наверняка найдутся автолюбители, которые вообще не прочь оборудовать заднее стекло, как и лобовое, двумя дворниками.

Ведь в силу аэродинамических особенностей корма универсалов, хетчбэков и кроссоверов в ненастную погоду загрязняется моментально — иногда быстрей, чем остальные части кузова. Единственный крохотный очиститель в одиночку со своими функциями не справляется, а контролировать происходящее с тыльной стороны требуют элементарные правила безопасности — и в процессе парковки (особенно если нет камеры заднего вида), и во время езды задним ходом, и при обычном движении в потоке.

Возможно конструкторы уверены, что максимальная площадь очистки стекла на корме не столь важная задача, поскольку для заднего обзора имеются боковые зеркала. Однако если даже они правильно отрегулированы, полной панорамы с тыльной стороны не будет, и у водителя всегда останутся зоны визуальной недосягаемости. Согласитесь, игнорировать преимущества, которые дает центральное зеркало заднего вида, опасно. Иначе зачем оно вообще нужно в легковом автомобиле?

Не исключено, что собака зарыта в характерных конструктивных особенностях механизма «дворников». Следует учитывать, что для установки двух щеток на тыльное стекло, кроме моторчика, потребуется еще и вспомогательное оборудование — трапеция.

Этот довольно массивный узел привода «дворников» с валами и тягами необходимо вмонтировать во внутреннюю полость пятой двери, что приведет к значительному изменению ее конструкции. К тому же она существенно прибавит в массе, а это в свою очередь потребует усилить механизмы крепления и открывания. Возникает логичный вопрос: стоит оно того?

Вероятно, такая опция нашла бы своих покупателей. Однако никто из опрошенных представителей столичных компаний, специализирующихся на техническом усовершенствовании автомобильного оборудования, за свою практику не припомнил ни одного подобного заказа…

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28 февраля 2018
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