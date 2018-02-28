Почему на заднем стекле машины только один «дворник»

Возможно конструкторы уверены, что максимальная площадь очистки стекла на корме не столь важная задача, поскольку для заднего обзора имеются боковые зеркала. Однако если даже они правильно отрегулированы, полной панорамы с тыльной стороны не будет, и у водителя всегда останутся зоны визуальной недосягаемости. Согласитесь, игнорировать преимущества, которые дает центральное зеркало заднего вида, опасно. Иначе зачем оно вообще нужно в легковом автомобиле?

Не исключено, что собака зарыта в характерных конструктивных особенностях механизма «дворников». Следует учитывать, что для установки двух щеток на тыльное стекло, кроме моторчика, потребуется еще и вспомогательное оборудование — трапеция.

Этот довольно массивный узел привода «дворников» с валами и тягами необходимо вмонтировать во внутреннюю полость пятой двери, что приведет к значительному изменению ее конструкции. К тому же она существенно прибавит в массе, а это в свою очередь потребует усилить механизмы крепления и открывания. Возникает логичный вопрос: стоит оно того?

Вероятно, такая опция нашла бы своих покупателей. Однако никто из опрошенных представителей столичных компаний, специализирующихся на техническом усовершенствовании автомобильного оборудования, за свою практику не припомнил ни одного подобного заказа…