Почему на заднем стекле машины только один «дворник»

За счет того, что задние стекла в некоторых кроссоверах, универсалах и хетчбэках узкие и продолговатые, туда устанавливается маленькая щетка, которая очищает совсем ограниченную площадь и только в центральной части. При этом по бокам стекло остается под слоем грязи, что значительно затрудняет обзорность. Наверняка найдутся автолюбители, которые вообще не прочь оборудовать заднее стекло, как и лобовое, двумя дворниками.
Ведь в силу аэродинамических особенностей корма универсалов, хетчбэков и кроссоверов в ненастную погоду загрязняется моментально — иногда быстрей, чем остальные части кузова. Единственный крохотный очиститель в одиночку со своими функциями не справляется, а контролировать происходящее с тыльной стороны требуют элементарные правила безопасности — и в процессе парковки (особенно если нет камеры заднего вида), и во время езды задним ходом, и при обычном движении в потоке.