Самые банальные хитрости перекупщиков при продаже машин

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Не секрет, что любой продавец автомобилей на вторичном рынке старается придать своему товару презентабельный вид и скрыть его недостатки. На какие фокусы идут самые продвинутые из них, должен знать каждый покупатель, особенно тот, кто с техникой на «вы» или приобретает подержанный автомобиль впервые.
Иван Флягин

Первым делом продавцы машин пытаются скрутить пробег на одометре, что сделать несложно, тем более, больших денег это не стоит. Распознать сию хитрость можно по ряду признаков, о которых «АвтоВзгляд» уже писал. Самый верный способ определить истинный километраж машины — поставить рядом еще одну, но с таким же пробегом. Внимательный осмотр деталей салонов обоих авто позволит сравнить степень их изношенности по количеству царапин, потертостей, сколов и прочих повреждений.

На лакокрасочном покрытии кузова заметить это будет сложней, потому что перекупщики предварительно замаскируют все нежелательные «морщины» с помощью глубокой полировки. Такой косметический марафет в некоторой степени сгладит разницу между перекрашенными и оригинальными деталями.

Но и на этой процедуре «джентельмены удачи» скорей всего сэкономят и обойдутся самым дешевым вариантом полировки. Как следствие, все тщательно замаскированные дефекты ЛКП вылезут после первой мойки. В некоторых случаях признаки недавней обработки легко заметить по остаткам пасты на стыках кузовных элементов.

Продавец непременно позаботится и о блеске в салоне автомобиля. Современная автокосметика позволяет скрыть мелкие дефекты любых кожаных, тканевых и пластиковых материалов, которые используются в отделке интерьера. Ведь все это благополучно красится, а твердые поверхности еще и шпаклюются.

Поэтому обратите внимание, что в салоне может быть покрашено буквально все — торпедо, панели, рулевое колесо, селектор трансмиссии, потолок, кресла и даже коврики. Пятна и разводы грязи на тканевой обивке благополучно спрячутся под слоем краски, и апартаменты будут выглядеть совсем, как новые. Хотя, например, свежее покрытие на коже и ткани можно определить по закрашенным простроченным швам. На их стыках остаются участки, отличающиеся по цвету.

Мало того, опытные перекупщики скроют различные повреждения и следы ржавчины в других частях автомобиля. Например, колодки, суппорт, ступицу обычно обрабатывают серебристой аэрозольной краской.

Ее следы можно обнаружить и в подкапотном пространстве. Конечно же, моторный отсек заранее будет отмыт до блеска, так что от подтеков масла и других технических жидкостей не останется и следа. После этого определить герметичность гидравлических систем сможет только специалист в автосервисе.

Что касается шин, то скорее всего их тоже покрасят в черный цвет. Кроме того, даже лысая резина будет выглядеть новенькой после специальной процедуры — нарезки каналов и протекторов, которую уже давно используют перекупщики.

Еще одна уловка — в неисправный мотор добавляются специальные присадки для уменьшения посторонних звуков. Обычно эффект ограничивается несколькими днями, а потом мотор вдруг обреченно «заворчит». И учтите — недобросовестный продавец покажет вам автомобиль только в прогретом виде, потому неисправности двигателя легче обнаружить при холодном запуске, когда лучше слышен посторонний шум и виден густой выхлоп.

Это далеко не все хитрости лукавых продавцов, так что при покупке машины диагностику лучше доверять опытным специалистам в специализированном автосервисе.

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15 февраля 2018
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