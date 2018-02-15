Самые банальные хитрости перекупщиков при продаже машин

Первым делом продавцы машин пытаются скрутить пробег на одометре, что сделать несложно, тем более, больших денег это не стоит. Распознать сию хитрость можно по ряду признаков, о которых «АвтоВзгляд» уже писал. Самый верный способ определить истинный километраж машины — поставить рядом еще одну, но с таким же пробегом. Внимательный осмотр деталей салонов обоих авто позволит сравнить степень их изношенности по количеству царапин, потертостей, сколов и прочих повреждений.

На лакокрасочном покрытии кузова заметить это будет сложней, потому что перекупщики предварительно замаскируют все нежелательные «морщины» с помощью глубокой полировки. Такой косметический марафет в некоторой степени сгладит разницу между перекрашенными и оригинальными деталями.

Но и на этой процедуре «джентельмены удачи» скорей всего сэкономят и обойдутся самым дешевым вариантом полировки. Как следствие, все тщательно замаскированные дефекты ЛКП вылезут после первой мойки. В некоторых случаях признаки недавней обработки легко заметить по остаткам пасты на стыках кузовных элементов.