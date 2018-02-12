Почему заднее стекло автомобиля должно быть чистым

Возможно, так ездят профессиональные шоферы грузовиков или автобусов, привыкшие пользоваться исключительно боковыми зеркалами. А двигаться задним ходом, вероятно, им помогают парктроники и камера. Зачем тогда чистое стекло за спиной?
Однако грамотный и опытный водитель вряд ли станет пренебрегать зеркалом в салоне. Ведь оно позволяет видеть наиболее полную картину происходящего с тыльной стороны автомобиля, а следовательно, лучше контролировать дорожную ситуацию. Это касается и парковки, и езды задним ходом, и обычного движения в потоке.
Даже правильно отрегулированные зеркала не в состоянии стопроцентно отразить панораму вокруг машины, и у водителя всегда остаются зоны визуальной недосягаемости. В таких условиях игнорировать возможность дополнительного обзора недопустимо — это пренебрежение элементарными правилами безопасности.