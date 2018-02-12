Почему заднее стекло автомобиля должно быть чистым

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И зимой, и летом на наших дорогах часто можно видеть универсалы, хетчбэки и кроссоверы, у которых заднее стекло покрыто толстым слоем грязи. Такое впечатление, что некоторые водители вообще не подозревают о существовании «дворника» на корме.
Иван Флягин

Возможно, так ездят профессиональные шоферы грузовиков или автобусов, привыкшие пользоваться исключительно боковыми зеркалами. А двигаться задним ходом, вероятно, им помогают парктроники и камера. Зачем тогда чистое стекло за спиной?

Однако грамотный и опытный водитель вряд ли станет пренебрегать зеркалом в салоне. Ведь оно позволяет видеть наиболее полную картину происходящего с тыльной стороны автомобиля, а следовательно, лучше контролировать дорожную ситуацию. Это касается и парковки, и езды задним ходом, и обычного движения в потоке.

Даже правильно отрегулированные зеркала не в состоянии стопроцентно отразить панораму вокруг машины, и у водителя всегда остаются зоны визуальной недосягаемости. В таких условиях игнорировать возможность дополнительного обзора недопустимо — это пренебрежение элементарными правилами безопасности.

Согласитесь, что камера заднего вида, как и парктроники — пока еще роскошь, и не в каждой машине они есть в наличии. Двигаясь без таких опций задним ходом во дворе, и ориентируясь при этом только по боковым зеркалам, можно легко совершить наезд на пешехода. Ведь с их помощью невозможно определить, что происходит непосредственно за кромкой багажника. Зато даже мимолетный взгляд в зеркало заднего вида позволяет вовремя заметить препятствие и избежать столкновения.

Это касается и движения по трассе или городской улице: прежде чем совершить какой-либо маневр или резкое торможение, всегда надо смотреть, что творится сзади, не ограничиваясь только боковыми зеркалами. Чем чаще водитель будет это делать в обычном режиме движения, тем больше у него шансов предотвратить экстремальную ситуацию.

Еще одно преимущество зеркала в салоне: на него быстрее и проще поднять глаза, чем вертеть головой, чтобы смотреть по бокам, отвлекаясь от дороги. Да и в ненастную погоду обзор через внешние зеркала может быть затруднен из-за грязи.

Кроме того, замыкая вереницу машин, стоящих на светофоре, через заднее зеркало в салоне легче увидеть нагоняющий вас автомобиль и оценить вероятность столкновения. От такой ситуации не застрахован никто, а с чистым стеклом у вас больше шансов своевременно заметить проблему и принять меры безопасности. И, конечно же, зеркало должно быть правильно отрегулировано — его центр должен совпадать с серединой заднего стекла.

безопасность дорожного движения, кроссоверы, дорога, трасса
12 февраля 2018
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