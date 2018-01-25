Что делать, если даже новые «дворники» не чистят и скрипят

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На многих авто в зимнее время «дворники» вдруг ни с того ни с сего начинают отвратительно чистить лобовое стекло. Водительская печаль по этому поводу усугубляется порой еще и тем, что и установка новеньких очистителей проблему не решает. Что же делать в таком случае, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Особенно зимой, когда тонны соленой грязи непрерывно оседают на лобовом стекле и замерзают на нем, становится вдруг ясно, что щетки стеклоочистителя просто не справляются со своей задачей. И даже постоянное брызгание «незамерзайкой» не спасает: «дворники» оставляют непрочищенные участки, скрипят, скачут по стеклу! Нормальный автовладелец в такой ситуации немедленно идет в автомагазин, покупает пару новых очистителей и устанавливает их взамен старых. После этого ситуация с чистотой «лобовухи» улучшается далеко не всегда — новенькие щетки порой ведут себя не намного лучше безжалостно выброшенных старых.

В чем же дело и как бороться с этим раздражающим бедствием? Для начала следует вспомнить, что проблемы с очисткой, прежде всего, могут крыться в резинках «дворников». Даже на совершенно новых щетках очень быстро скапливаются и «прикипают» к резине частички грязи и пыли. Качество очистки стекла при этом резко падает. Победить эту нестрашную беду просто — достаточно протереть резинки тряпочкой, смоченной в уайт-спирите. Тем самым, заодно, еще и уберем маслянистые отложения на них, также ухудшающие качество очистки. Но гораздо чаще проблема кроется в другом: из-за старения или на морозе резина твердеет.

От этого, помимо появления непрочищенных участков на стекле, щетки могут начинать скрипеть и вибрировать во время движения, перепрыгивая по стеклу. Существует несколько «народных» способов сделать ее более эластичной. Начнем с самого бюджетного. Он заключается в том, что резинку «дворника» нужно… сварить. То есть буквально: подержать в кипящей воде примерно с час. Можно «варить» и дворник целиком — если не опасаетесь выхода из строя его пластиковых элементов.

Второй вариант возвращения мягкости резиновой части очистителя менее экстремален, но более вонюч. Вместо кипящей воды «дворники» погружаются на тот же час в обычный бензин. Эта жидкость частично впитывается резиной и придает ей дополнительную эластичность даже на морозе.

Однако, бывает, что указанные способы не действуют. Это, скорее всего, означает, что в самом поводке очистителя ослабла пружина. По этой причине щетка не может как следует прижиматься к лобовому стеклу, что приводит все к тем же «прыжкам» и появлению непрочищенных участков. Устранить эту проблему достаточно просто. Но для этого придется купить новую пружинку (это не дорого), демонтировать поводок очистителя и заменить «уставшую» детальку на новую.

ремонт, техническое обслуживание
25 января 2018
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