Что делать, если даже новые «дворники» не чистят и скрипят

Особенно зимой, когда тонны соленой грязи непрерывно оседают на лобовом стекле и замерзают на нем, становится вдруг ясно, что щетки стеклоочистителя просто не справляются со своей задачей. И даже постоянное брызгание «незамерзайкой» не спасает: «дворники» оставляют непрочищенные участки, скрипят, скачут по стеклу! Нормальный автовладелец в такой ситуации немедленно идет в автомагазин, покупает пару новых очистителей и устанавливает их взамен старых. После этого ситуация с чистотой «лобовухи» улучшается далеко не всегда — новенькие щетки порой ведут себя не намного лучше безжалостно выброшенных старых.

В чем же дело и как бороться с этим раздражающим бедствием? Для начала следует вспомнить, что проблемы с очисткой, прежде всего, могут крыться в резинках «дворников». Даже на совершенно новых щетках очень быстро скапливаются и «прикипают» к резине частички грязи и пыли. Качество очистки стекла при этом резко падает. Победить эту нестрашную беду просто — достаточно протереть резинки тряпочкой, смоченной в уайт-спирите. Тем самым, заодно, еще и уберем маслянистые отложения на них, также ухудшающие качество очистки. Но гораздо чаще проблема кроется в другом: из-за старения или на морозе резина твердеет.