3 действенных способа снизить расход топлива, о которых мало кто слышал

Рубль вновь начинает пикировать по отношению к зарубежной валюте, зарплата не повышается, а цены растут на все и вся. Впрочем, ничего нового. Однако у водителей сдают нервы, многие готовы отказаться от езды на авто. Или пока все же не стоит?
О массовом волнении автовладельцев и о том, что они устраивают на заправках, портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал и показывал — подробнее можно узнать здесь. Но кого это волнует, кроме самих водителей?
«Денег нет, но вы держитесь», — фраза, которая, похоже, будет актуальной до конца наших с вами дней. Впрочем, пока жизнь продолжается, нужно думать о том, как ее проживать без потери и бюджета, и нервных клеток. Воздержаться от посещения увеселительных заведений и покупок «айфонов» в кредит мы советовать не будем. А вот, как минимизировать расходы на топливо, с удовольствием расскажем. Уверены: наши лайфхаки вам помогут.
ИСКЛЮЧАЕМ ХОЛОСТЫЕ
При пуске двигатель съедает огромную дозу горючего — не более, чем миф. В действительности в процессе остановки автомобиля лучше глушить мотор, а при старте — снова заводить. Работа движка на холостом ходу сэкономить на заправке не поможет. Реальной экономии топлива можно добиться примерно после 10-секундного интервала с момента последней остановки, способ действенный и в случае более длительного простоя. Не зря же производители стали повсеместно втыкать в свои машины систему Start-Stop.
Еще один распространенный миф водителей — бодрый старт не увеличивает расход «горючки». По мнению доморощенных Льюисов Хэмилтонов, топливо не может быстро сгорать, ибо автомобиль молниеносно достигает нужной средней скорости. На самом же деле в режиме резкого выпада с места при раскрутке движка примерно до 4000 оборотов жидкость в баке расходуется где-то на 15—17% больше. Впрочем, вы можете проверить это и сами.
СЛЕДИМ ЗА ДАВЛЕНИЕМ
Откровенно говоря, проверка давления воздуха в шинах и без того должна быть процедурой регулярной, ведь речь тут идет прежде всего о безопасности. Однако далеко не все водители знают, что даже от совершенно незначительной нехватки атмосфер в покрышке, аппетит «железного коня» заметно улучшается. Неравномерное давление в ободе колеса рискует заставить машину потреблять примерно на 3−5% топлива больше.