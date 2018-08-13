3 действенных способа снизить расход топлива, о которых мало кто слышал

О массовом волнении автовладельцев и о том, что они устраивают на заправках, портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал и показывал — подробнее можно узнать здесь. Но кого это волнует, кроме самих водителей?

«Денег нет, но вы держитесь», — фраза, которая, похоже, будет актуальной до конца наших с вами дней. Впрочем, пока жизнь продолжается, нужно думать о том, как ее проживать без потери и бюджета, и нервных клеток. Воздержаться от посещения увеселительных заведений и покупок «айфонов» в кредит мы советовать не будем. А вот, как минимизировать расходы на топливо, с удовольствием расскажем. Уверены: наши лайфхаки вам помогут.