Как за пять минут проверить историю подержанной японской машины

Главное и принципиальное отличие новой услуги в том, что благодаря ей стала возможна проверка машины исключительно по ее госномеру. В случае с «японцами» это особенно актуально, поскольку у японских авто отсутствует VIN-код, что усложняет проверку их истории. «Пробить» же историю какой-нибудь старенькой Honda или Mazda через базы ГИБДД можно было только по номеру кузова. Между тем, окупатели автомобилей с пробегом зачастую не обладают такими данными, поэтому для них проверка «японцев» долгое время оставалась невозможной. Сегодня эту проблему решил «Автокод».

― Большинство сервисов могут предоставлять информацию об автомобилях только по VIN-номеру, комментирует новшество директор по маркетингу сервиса «Автокод» Артем Асонов. — Мы же внедрили в «Автокод» уникальный функционал по проверке японских авто по госномеру. Пользователям сервиса предоставляется актуальная информация, которая имеется в базах источников на момент запроса. Стоимость услуги составляет 349 рублей.

Напомним, что сервис сотрудничает с органами исполнительной, судебной власти и ГИБДД и позволяет узнать сведения из ПТС, историю регистрационных действий, факты ДТП, числится ли машина в угоне, имеет ли ограничения на регистрацию, данные ОСАГО, информацию о штрафах, данные диагностической карты и многое другое.