Почему не стоит покупать подержанный Chevrolet Lacetti

Дело в том, что, как утверждают специалисты сервиса CarPrice, 89% осмотренных ими Renault Logan первого поколения не пробежали и 100 000 километров, а 18% этих «французов» не «выехали» даже за пределы второго ТО. Эксперты объясняют эту ситуацию тем, что «Логаны» покупают в основном пожилые люди, довольно редко использующие авто, и то в основном для поездок на дачу.Так что если удастся найти экземпляр, не работавший в такси, эта машина долгие годы будет служить хозяину верой и правдой.

А вот на другом полюсе расположился Chevrolet Lacetti. Половина продающихся машин имеют пробеги от от 100 до 200 тыс км. Это, скорее всего, объясняется тем, что модель популярна у таксистов, хотя «карпрайсовцы» и утверждают, что исключили из своего исследования авто, работавшие в извозе. Однако иного объяснения столь активного использования не самого надежного, не самого комфортабельного, но дешевого в эксплуатации автомобиля просто нет.

Любопытно, что относительно небольшие пробеги имеют популярные в нашей стране «корейцы»: около половины Hyundai Solaris I и KIA Rio III, выставленные на продажу, накатали от 50 до 100 тыс км. И лишь чуть больше одного процента из них выкатывают за 200 тыс км. Близок к ним по этому показателю и Volkswagen Polo пятого поколения: примерно 20% этих машин, попадая на вторичный рынок, не выкатываются за пределы 50 000 км. Хотя основная масса машин (чуть больше 50%) имеет пробег до 100 000 км.