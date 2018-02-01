Peugeot-Citroen завлекает новыми кредитами

Доля автомобилей Peugeot и Citroen в России, проданных в кредит через PSA Bank, в прошлом году составила 25%. В 2018-м французский производитель планирует увеличить этот показатель за счет запуска новых моделей на российском рынке. Банк планирует поддержать их продажи, для чего предложит еще более выгодные и удобные финансовые программы.

Например, новый «Специальный кредит» предлагает ставку в 13,9%, ежемесячный платеж 48 633 рублей сроком 36 месяцев при минимальном взносе от 25%. Второй вариант — «Кредит с низкими платежами» со ставкой 10,9%, остаточным платежом 40% при ежемесячном взносе 28 643 рублей.

Особые надежды руководство банка возлагает на программы господдержки, которыми в прошлом году воспользовались рекордное количество раз. Так, 98% Peugeot 408, реализованных в кредит, были приобретены по льготным условиям, а по Citroen C4 доля составила 89,5%.

Председатель правления PSA Bank также обмолвился, что прошлогодние субсидии по госпрограммам, накопившиеся за одиннадцать месяцев, банк получил в ноябре. Так что руководство финансовой компании надеется на успешное сотрудничество с Минпромторгом и в текущем году.