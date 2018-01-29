Тест-драйв Citroen Jumpy: коммерсант с чувством прекрасного

Фото АвтоВзгляд
Врожденное чувство прекрасного не изменило дизайнерам компании Citroen, когда они создавали новый цельнометаллический фургон Jumpy. Вроде бы никаких откровений во внешности этой рабочей лошадки нет — скроена по законам жанра и выглядит незатейливо. Но уже с первого взгляда становится ясно, что перед нами — один из самых положительных героев французской прозы.
Иван Флягин

Коммерческая техника по-французски — это не только утилитарность, но и эстетика. С микроавтобусом Citroen SpaceTourer фургон Jumpy роднит общая платформа EMP2, набор двигателей и внешность. Только вот пассажирский родственник получил звучное, статусное имя, а новую грузовую версию по-прежнему величают по-детски задорно — Jumpy. Впрочем, такое название ей вполне подходит.

С отсутствием остекления значительной части кузова фургон потерял респектабельный вид офиса на колесах, но при этом французский шарм никуда не делся. У него тот же высокий и тяжелый обвес, ажурный рисунок узких фар и радиаторной решетки, короткий капот, рельефные арки и неизбежный для этого класса прямоугольный короб кузова с вертикальными фонарями и низким бампером.

Внутренние декорации выглядят гораздо прозаичнее, причем спартанский антураж присущ не только грузовому отсеку, заботливо обитому фанерой, но и кабине Jumpy. Человек с внушительной комплекцией вряд ли обрадуется, когда обнаружится, что водительское кресло, как и сдвоенный пассажирский диван справа от него, ограничены в наклоне спинки и продольных регулировках. Им мешает глухая перегородка, отделяющая кабину от кузова.

Места для ручной клади достаточно — это и вместительные ящики под откидными пассажирскими сидениями, и объемные карманы на внутренних панелях дверей, и множество различных отсеков для мелочей, устроенных по всей кабине.

Правда, до подстаканников, которые расположены возле передних стоек под самым лобовым стеклом, надо еще дотянуться, что не слишком удобно во время движения автомобиля. Та же ситуация с бардачком, до которого с водительского кресла добраться не так просто. Однако в целом с функциональностью в кабине все в порядке. На жесткий пластик в таких авто жаловаться не приходится, зато французские дизайнеры постарались скрасить водителю его рабочие будни. Цвет и фактура у панелей разная, да и интерьер, если присмотреться, не так уж скучен.

Чего стоит отсутствие привычной рукоятки переключения трансмиссии. Как и в SpaceTourer, ее функцию исполняет шайба на центральной консоли. Конечно, она не такая массивная, как в Jaguar и Land Rover, зато привыкаешь к ней без проблем. А еще здесь радуют старые и добрые стрелочки на панели приборов: в Jumpy даже датчики топлива и температуры масла аналоговые.

На российском рынке Jumpy продается с короткой базой L1 длиной 2925 мм, при этом объем грузового отсека составляет 4,6 кубических метра. У фургона с базой L2, вытянувшейся до 3275 мм — 5,3 м3, а L3 − 6,1 кубометра. Самая короткая версия вмещает две европалеты, а две других — по три европалеты. Грузоподъемность Jumpy также варьируется в зависимости от типа кузова от 504 до 1218 кг, а полная масса — от 2495 до 3100 кг. Грузовой отсек оборудован крепежными кольцами, которые входят в стандартное оснащение. А вот обивка пола и стенок фанерой, как и дополнительная сдвижная дверь с левого борта, предлагается в качестве опции.

В базовых комплектациях распашные задние двери открываются на 180 градусов, за доплату этот угол можно увеличить на 235 градусов. Citroen адаптировал фургон к российскому рынку, усилив подвеску, увеличив клиренс до 175 мм и укомплектовав автомобиль полноразмерной «запаской», а также обогревом зоны покоя щеток и форсунок омывателя.

Динамика разгона среднеразмерной версии L2, которую нам посчастливилось тестировать, станет приятным сюрпризом для любителя драйва. Тандем двухлитрового турбодизеля HDI мощностью 150 л. с. и шестиступенчатого гидромеханического «автомата» Aisin творит чудеса.

Педаль в пол, и фургон рьяно стартует с места, не снижая прыти вплоть до отметки в 5000 оборотов. Запаса тяги турбодизелю всегда хватает за глаза, а «автомат» со стахановским энтузиазмом перещелкивает передачи. По управляемости Jumpy напоминает легковое авто, так что для безопасности на трассе остается только помнить про высокий кузов. Средний расход топлива в смешанном цикле составляет приблизительно 7,1 л на 100 км.

Короткие и средние версии у нас комплектуются двумя дизельными моторами — 1,6 HDI (90 л. с.) и 2,0 HDI (150 л. с.), а также двумя трансмиссиями — пятиступенчатой «механикой» либо упомянутым шестидиапазонным «автоматом». Самая длинная модификация получает только двухлитровый агрегат и автоматическую коробку.

На российском рынке за Jumpy придется заплатить от 1 389 900 до 1 814 900 рублей. По цене реальную конкуренцию «французу» может составить разве что ГАЗель NEXT с объемом грузового отсека в 11,5 кубометра и полной массой 3500 кг за 1 210 000 рублей. Ford Transit Custom с его 5,95 кубометрами и полной массой 2700 кг потянет как минимум на 1 749 000 рублей. Примерно та же стоимость и у эталонного Volkswagen Transporter — 1 746 700 целковых. Объем его грузового отсека составляет 6,7 кубометра, а полная масса — 2800 кг.

Таким образом, у нового Jumpy есть все шансы стать незаменимым инструментом для ведения малого и среднего бизнеса.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, бюджетные авто, аксессуары, дорога, трасса, коммерческий транспорт, грузовики
29 января 2018
451

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы