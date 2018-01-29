Тест-драйв Citroen Jumpy: коммерсант с чувством прекрасного

Коммерческая техника по-французски — это не только утилитарность, но и эстетика. С микроавтобусом Citroen SpaceTourer фургон Jumpy роднит общая платформа EMP2, набор двигателей и внешность. Только вот пассажирский родственник получил звучное, статусное имя, а новую грузовую версию по-прежнему величают по-детски задорно — Jumpy. Впрочем, такое название ей вполне подходит.

С отсутствием остекления значительной части кузова фургон потерял респектабельный вид офиса на колесах, но при этом французский шарм никуда не делся. У него тот же высокий и тяжелый обвес, ажурный рисунок узких фар и радиаторной решетки, короткий капот, рельефные арки и неизбежный для этого класса прямоугольный короб кузова с вертикальными фонарями и низким бампером.

Внутренние декорации выглядят гораздо прозаичнее, причем спартанский антураж присущ не только грузовому отсеку, заботливо обитому фанерой, но и кабине Jumpy. Человек с внушительной комплекцией вряд ли обрадуется, когда обнаружится, что водительское кресло, как и сдвоенный пассажирский диван справа от него, ограничены в наклоне спинки и продольных регулировках. Им мешает глухая перегородка, отделяющая кабину от кузова.