Как безопасно подшутить над инспектором ГИБДД 1 апреля

Кто сказал, что полицейских нельзя разыгрывать? Да, ребята они обидчивые и юмор до них не всякий доходит. Но на то оно и 1 апреля, чтобы пошутить, причем безобидно. Никакого наказания за это российские законы не предусматривают.
Максим Строкер

Оговоримся сразу: прежде чем шутить с сотрудниками, нужно точно знать, что с вашей машиной все в порядке, ее документы — в идеале, а водитель трезв «как стекло» — не употреблял ничего предосудительного, включая даже некоторые лекарства, как минимум несколько дней. То есть, чтобы у инспекторов даже намека на повод для придирки не было. Ну, а еще пригодится запас свободного времени, которое может потребоваться для общения с придорожными полицейскими. Ведь в ответ они наверняка тоже захотят пошутить, но на свой — кирзовый — лад. Тем более им понятен и близок лишь тот вид юмора, который может безнаказанно позволить себе лишь хорошо вооруженный человек, потешающийся над безоружным и бесправным.

С ДНЕМ ДУРАКА, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Итак, самый простой способ поднять настроение сотруднику полиции крайне прост. Для этого достаточно подъехать к экипажу ДПС, пасущемуся у обочины, и выйдя из машины с широкой улыбкой поздравить их: «С первым апреля, дорогие товарщи, со всемирным «Днем дурака»!

Не гарантируем, правда, что большинство инспекторов правильно интерпретирует ваши слова сразу (хотя ничего предосудительного в этом оздравлении нет, ведь в этот день шутят и подкалывают друг друга все, и даже телевидение). Поэтому предлагаем более понятную шутку для сотрудников ГИБДД.

СЪЕДОБНЫЙ СМАРТФОН

Для этого нужно запастись чем-то съедобным в форме телефона — пирожным, крекером, куском хлеба, наконец. Главное, чтобы эту еду издалека можно было принять за сотовый телефон. Вооружившись им, нужно проехать мимо сотрудников так, чтобы они обратили внимание, что вы «говорите по мобиле», держа его у уха. Возможно, придется проехать мимо них не раз, поскольку на это нарушение гаишники редко обращают внимание. И когда вас остановят, нужно, не прекращая «разговора» дождаться, когда полицейский подойдет вплотную к машине, опустить стекло и демонстративно откусить кусок от вашей «мобилы». Мол, просто чесал пирожным за ухом.

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ» БЕЗ НАКАЗАНИЯ

Если у вас имеется доступ к реквизиту для хелоуина или каким-то подобным «ужастикам», можно подшутит следующим образом. Прикрепляем, например, «окровавленную руку» к машине так, чтобы казалось, что она свешивается из-под крышки багажника. Не помешает с помощью красной гуаши нарисовать «подтеки крови» на кузове в районе крепления муляжа руки. Далее начинаем кататься мимо гаишных засад, обгоняем полицейские патрульные машины и ждем, когда хоть кто-нибудь из правоохранителей обратит внимание на «кровавое преступление». В идеале вслед за вашей машиной должен ехать приятель и снимать происходящее на видеорегистратор… Позже это кино взорвет интернет.

Для следующего розыгрыша потребуется несколько пустых бутылок из-под алкогольных напитков.

ОПЕРАЦИЯ «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

Стеклотару живописно располагаем по всему салону. Одну бутылку тщательно промываем и заполняем чистой водой. Завидев впереди на дороге стайку полицейских, совершаем несколько нелогичных перестроений, при этом чуть «плавая» из стороны в сторону в своей полосе. То есть имитируем пьяного водителя. Когда заинтересовавшиеся таким поведением полицейские вас остановят, рекомендуется для полноты картины на глазах у стражей порядка нагло отхлебнуть из заготовленной бутылки с водой. Когда радостные служивые предложат вам дунуть в алкотестер, не отказывайтесь: порадуйте сотрудников нулями промилле на дисплее!

ДЕНЬГИ — ЗЛО!

Другой розыгрыш требует приобретения пачки «шуточных денег», издалека похожих на настоящие 5-тысячные купюры. И когда вас остановит патруль (пусть даже за мелкое нарушение ПДД) нужно достать несколько штук банкнот от «Банка приколов» из кармана, оценивающе оглядеть инспектора и со словами «Нет, не могу… Деньги — зло, стяжательство — грех!» разорвать их (или поджечь) и бросить на землю.

«ПРАВА»? ОДНУ СЕКУНДОЧКУ!

Но самая прикольная шутка называется «Предъявляю документы». На совершенно законное требование полицейского предъявить права, вы начинайте их искать. Сначала в бумажнике. Потом в карманах одежды. Затем в «бардачке». Следом в спортивной сумке, вытряхивая из нее попутно кучу грязных носков, несколько порножурналов, кухонный миксер, пару томиков «Войны и мира», 5-килограммовую гантелю и т. п. Не найдя искомого в сумке, переходите к багажнику, в котором таких сумок может быть несколько… Далее всю процедуру можно повторить, если к этому моменту сотрудник не озвереет. Важно при этом сохранять суетливо-испуганный вид, непрерывно причитая: ща-ща-ща… куда же они делись… ща-ща-ща"…

ГИБДД
31 марта 2017
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