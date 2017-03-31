Как безопасно подшутить над инспектором ГИБДД 1 апреля

Оговоримся сразу: прежде чем шутить с сотрудниками, нужно точно знать, что с вашей машиной все в порядке, ее документы — в идеале, а водитель трезв «как стекло» — не употреблял ничего предосудительного, включая даже некоторые лекарства, как минимум несколько дней. То есть, чтобы у инспекторов даже намека на повод для придирки не было. Ну, а еще пригодится запас свободного времени, которое может потребоваться для общения с придорожными полицейскими. Ведь в ответ они наверняка тоже захотят пошутить, но на свой — кирзовый — лад. Тем более им понятен и близок лишь тот вид юмора, который может безнаказанно позволить себе лишь хорошо вооруженный человек, потешающийся над безоружным и бесправным.

С ДНЕМ ДУРАКА, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Итак, самый простой способ поднять настроение сотруднику полиции крайне прост. Для этого достаточно подъехать к экипажу ДПС, пасущемуся у обочины, и выйдя из машины с широкой улыбкой поздравить их: «С первым апреля, дорогие товарщи, со всемирным «Днем дурака»!

Не гарантируем, правда, что большинство инспекторов правильно интерпретирует ваши слова сразу (хотя ничего предосудительного в этом оздравлении нет, ведь в этот день шутят и подкалывают друг друга все, и даже телевидение). Поэтому предлагаем более понятную шутку для сотрудников ГИБДД.