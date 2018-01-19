Почему автомобиль «клюет носом» при торможении

Фото www.advanceautoparts.com
В затяжных и вялотекущих пробках настроение и без того не самое оптимистичное, а встряска при каждой остановке машины только подливают масла в огонь, усугубляя дискомфорт пассажирам. Ведь под колесами нет ни кочек, ни ям, так почему же трясет на ровной дороге?
Иван Флягин

Первая причина — физика, а вторая —.неопытность водителя. «Клевок носом» происходит от того, что центр масс машины расположен выше колес, и при их блокировке на него воздействует сила инерции. Чтобы снизить возможность юза, передние тормоза срабатывают раньше задних, и в этот момент фронтальная ось машины значительно нагружается, а задняя, наоборот, разгружается. В результате происходит деформация подвески, и машина «клюет носом», принимая удар передними колесами.

Насколько сильно автомобиль при этом тряхнет, зависит не только от величины воздействующих на нее сил, массы автомобиля и уровня расположения центра масс, но и от демпфирующих характеристик подвески. Кроме того, на это влияет тип привода — передний, задний или полный, а также разница в моментах срабатывания передних и задних тормозов.

Не секрет, что чаще всего «клевок» передней части машины происходит во время экстренного торможения. Для пассажиров он отзывается не самым приятным ощущением, похожим на смачный пинок.

Конечно, ситуации на дороге бывают самые непредсказуемые, и резко тормозить порой вынужден каждый водитель. Однако в большинстве случаев этого можно избежать, если предусмотрительно планировать остановку и обращаться с заветной педалью, как с женщиной — нежно и ласково,.

Для максимально комфортного замедления необходимо заблаговременно сбросить газ и постепенно притормаживать до пешеходной скорости, а с пешеходной скорости плавно довести авто до состояния полного покоя. Тормозное усилие следует снижать мягко и аккуратно. Начинающим водителям такое может показаться высшим пилотажем, но научиться этому на самом деле нетрудно.

Кстати, чтобы не повредить подвеску при форсировании кочек и лежачих полицейских, опытные автолюбители «клевок носом» используют рационально. Так как от сильного удара о препятствие застопоренным колесом велик шанс повредить ходовую часть, педаль тормоза в момент преодоления неровности рекомендуется отпускать. На подъезде к кочке следует притормозить, нагрузив переднюю подвеску, чтобы машина наклонилась вперед, а потом отпустить педаль. Фронтальную часть слегка подбросит вверх, и автомобиль как бы сам «перепрыгнет» через препятствие. Удар при этом будет значительно мягче.

безопасность дорожного движения, колеса, бездорожье, авария, пробки, дорога
19 января 2018
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