Почему автомобиль «клюет носом» при торможении

Первая причина — физика, а вторая —.неопытность водителя. «Клевок носом» происходит от того, что центр масс машины расположен выше колес, и при их блокировке на него воздействует сила инерции. Чтобы снизить возможность юза, передние тормоза срабатывают раньше задних, и в этот момент фронтальная ось машины значительно нагружается, а задняя, наоборот, разгружается. В результате происходит деформация подвески, и машина «клюет носом», принимая удар передними колесами.

Насколько сильно автомобиль при этом тряхнет, зависит не только от величины воздействующих на нее сил, массы автомобиля и уровня расположения центра масс, но и от демпфирующих характеристик подвески. Кроме того, на это влияет тип привода — передний, задний или полный, а также разница в моментах срабатывания передних и задних тормозов.

Не секрет, что чаще всего «клевок» передней части машины происходит во время экстренного торможения. Для пассажиров он отзывается не самым приятным ощущением, похожим на смачный пинок.