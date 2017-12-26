Как бороться с биением руля на вашем автомобиле

По самым скромным оценкам легковой автомобиль состоит как минимум из 30 000 деталей, и разобраться в том, какая именно из них заставляет ваш руль нервозно трепыхаться в руках — задача не из легких. А ездить на такой машине долго нельзя, поскольку можно окончательно убить шины или повредить элементы подвески — в частности, подшипники ступиц. Кое-какие особенно часто встречающиеся проблемы можно локализовать, не прибегая к инструментальной диагностике.
Если вибрация рулевого колеса возникает на малых скоростях и при ускорении исчезает, то это, как правило, происходит из-за налипшей на диск грязи. Когда неприятные ощущения на руле появляются на средней скорости и нарастают с ее набором, то дело, скорее всего, в неправильном балансе колес, деформации диска или несоответствия отверстий в диске и диаметра болтов, или же неравномерной затяжкой последних. Также разгадка может скрываться в износе приводного вала рулевой рейки.