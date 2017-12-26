Как бороться с биением руля на вашем автомобиле

Фото: rosstirelafayette.com
Жалобы на биение руля можно услышать от владельцев самых разных моделей автомобилей. На самом деле дрожание рулевого колеса совсем не связано с типом вашей машины, а вызывается одной из нескольких технических проблем, а иногда и их совокупностью. Подчас выявить, в чем собака порылась, можно лишь проведя профессиональную диагностику. Однако иногда вполне реально обойтись и своими силами.
Эдуард Раскин

По самым скромным оценкам легковой автомобиль состоит как минимум из 30 000 деталей, и разобраться в том, какая именно из них заставляет ваш руль нервозно трепыхаться в руках — задача не из легких. А ездить на такой машине долго нельзя, поскольку можно окончательно убить шины или повредить элементы подвески — в частности, подшипники ступиц. Кое-какие особенно часто встречающиеся проблемы можно локализовать, не прибегая к инструментальной диагностике.

Если вибрация рулевого колеса возникает на малых скоростях и при ускорении исчезает, то это, как правило, происходит из-за налипшей на диск грязи. Когда неприятные ощущения на руле появляются на средней скорости и нарастают с ее набором, то дело, скорее всего, в неправильном балансе колес, деформации диска или несоответствия отверстий в диске и диаметра болтов, или же неравномерной затяжкой последних. Также разгадка может скрываться в износе приводного вала рулевой рейки.

Фото: www.motoringassist.com

Биение, появляющееся при скорости около 90—100 км/ч и продолжающееся где-то до 120 км/ч, а также во время скоростного прохождения поворотов, причину стоит поискать в изношенных ШРУСах, сайлентблоках или втулках системы рулевого управления.

При торможении вибрация возникает в том случае, если у вас не все в порядке с тормозной системой. Например, деформированы диски или барабаны, стерты колодки. Помимо пропущенного ТО к этому может привести периодический перегрев узлов. А вот удар, прилетающий на руль после наезда на препятствие, вызывается, как правило, проблемами с зазорами между элементами подвески или поломкой втулок рулевой рейки.

В общем, если вы не продвинутый гаражный специалист, то практически во всех перечисленных случаях вам придется отправляться в автосервис. Нет, естественно, подкачать шины или подтянуть болты вы можете и сами. Грязь с дисков удаляется на автомойке, а балансировка колес производится в шиномонтаже. Там же вам помогут избавиться от деформации стальных дисков.

Но и тут не все так просто. Если диски литые или кованые, то понадобится специальное оборудование, которое есть не у всех «монтажников». А сильно потрепанные шины с грыжами, неравномерным износом и скрытыми дефектами придется выкинуть и заменить новыми — в некоторых случаях медицина, как говорится, бессильна.

авария, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
26 декабря 2017
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