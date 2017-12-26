Как бороться с биением руля на вашем автомобиле

Биение, появляющееся при скорости около 90—100 км/ч и продолжающееся где-то до 120 км/ч, а также во время скоростного прохождения поворотов, причину стоит поискать в изношенных ШРУСах, сайлентблоках или втулках системы рулевого управления.

При торможении вибрация возникает в том случае, если у вас не все в порядке с тормозной системой. Например, деформированы диски или барабаны, стерты колодки. Помимо пропущенного ТО к этому может привести периодический перегрев узлов. А вот удар, прилетающий на руль после наезда на препятствие, вызывается, как правило, проблемами с зазорами между элементами подвески или поломкой втулок рулевой рейки.

В общем, если вы не продвинутый гаражный специалист, то практически во всех перечисленных случаях вам придется отправляться в автосервис. Нет, естественно, подкачать шины или подтянуть болты вы можете и сами. Грязь с дисков удаляется на автомойке, а балансировка колес производится в шиномонтаже. Там же вам помогут избавиться от деформации стальных дисков.

Но и тут не все так просто. Если диски литые или кованые, то понадобится специальное оборудование, которое есть не у всех «монтажников». А сильно потрепанные шины с грыжами, неравномерным износом и скрытыми дефектами придется выкинуть и заменить новыми — в некоторых случаях медицина, как говорится, бессильна.