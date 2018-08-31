АВТОВАЗ объявил цены на новую LADA Granta

Уже в базовой комплектации Standart сменившая поколение LADA Granta оснащается водительской подушкой безопасности, креплениями для детских кресел Isofix, системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, ABS с усилителем экстренного торможения и аудиоподготовкой. Всего же потребителям предложат пять версий.

Тем, кому приглянется седан в самом простеньком исполнении, придется заплатить от 419 900 рублей. Хетчбэк и лифтбэк оценили в 436 900 целковых, а универсал — в 446 900. Как говорят представители АВТОВАЗа, «в LADA Granta реализован один из главных принципов LADA — лучшее качество и оснащение по доступной цене».

В самой богатой комплектации — Luxe — за седан «Гранта» дилеры попросят уже от 538 800 рублей, за хетчбэк и лифтбэк — от 553 800 «деревянных», а за универсал — от 563 800. Такие автомобили могут похвастать противотуманными фарами, климатической системой, регулировкой водительского кресла по высоте, обогревом лобового стекла, задними стеклоподъемниками и 15-дюймовыми литыми дисками.