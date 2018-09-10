Почему не стоит покупать семиместный кроссовер

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Семиместный кроссовер априори не может быть компактным. И если кого-то внушительные габариты ничуть не пугают, то для других они могут стать настоящей катастрофой. Немало хлопот SUV с тремя рядами кресел доставят тем же хрупким барышням, с трудом осилившим тонкое искусство парковки. Или жителям огромного многоэтажного комплекса, под окнами которого удается пришвартоваться разве что на крошечной купешке.

КАК РАЗОРИТЬСЯ НА ТОПЛИВЕ

Кроссоверы с семью сиденьями, как в принципе и большинство пятиместных, довольно прожорливы. Не ведитесь на сладостные речи продавцов о сказочно низком расходе топлива в 7—8 л/100 км: лучше поинтересуйтесь у своих знакомых, поползайте по форумам, почитайте профильные издания. Купить SUV и не разориться впоследствии на горючке — огромная удача. Учитывайте и этот момент при ограниченных финансовых возможностях.

СКОЛЬКО-СКОЛЬКО?

Ну и, наконец, последний аргумент против семиместных кроссоверов — их прайс. Вот, скажем, компания Hyundai, запустившая на днях новый Santa Fe. Корейцы убеждены, что на модификацию с тремя рядами сидений придется не менее 50% всех продаж модели. И почему они так уверены, что потребители охотно будут переплачивать 380 000 рублей? Купить обычного «Санту» в простейшей комплектации можно за 1 999 000 целковых. Удлиненный же обойдется как минимум в 2 379 000, ведь заказать дополнительные сиденья за 50 000 рублей можно только к топовой или предтоповой версии.