Почему не стоит покупать семиместный кроссовер

Заявили искусные рекламщики, что лучше кроссовера может быть только семиместный кроссовер, и очарованные россияне тотчас понеслись в дилерские центры за «мегапросторными и супервместительными» машинами. Но в самом ли деле SUV с тремя рядами сидений так хороши, как их описывают? О, отнюдь. Пять причин не тратиться на удлиненный «паркетник» — в материале портала «АвтоВзгляд».
Кроссоверы пользуются бешеным спросом у покупателей по всему миру, и потому совсем не удивительно, что производители бросили все свои силы именно на этот сегмент. Дабы подстегнуть продажи и подогреть интерес потребителей, они ставят на конвейер купеобразные SUV, «паркетники»-кабриолеты, а также удлиненные машины с семью посадочными местами, которые призваны вытеснить со сцены традиционные минивэны.
О чем нам говорят с экранов телевизоров? Мы слышим, что кроссоверы с тремя рядами кресел — идеальный вариант для больших счастливых семей. Якобы, такие машины созданы для комфортных поездок на любые расстояния. Вместительные, просторные, безопасные, уютные, солидные — в общем, самые классные. Однако если снять с глаз плотную пелену, натянутую маркетологами, можно увидеть, что все это лишь мыльный пузырь, не имеющий ничего общего с реальностью.
ГАЛЕРКА ДЛЯ ЛИЛИПУТОВ
Начнем с самого главного «достоинства» удлиненных кроссоверов — с дополнительных посадочных мест. Тестируя в дилерском центре приглянувшуюся вам «большую» машину, посадите за руль менеджера, а сами заберитесь на галерку. Желательно вместе со своим спутником. После этого несложного упражнения вы поймете, что ехать в путешествие «задним» пассажиром взрослому человеку крайне неудобно. Детям или миниатюрным барышням — может быть. Но точно не рослым богатырям.
ПОТЕРЯЛИ БАГАЖНИК
Не нужно разбираться в автомобилях, чтобы понимать: с седоками, разместившимися на третьем ряду, объем грузового отсека машины сжимается, словно шагреневая кожа. Возьмем, к примеру, Volkswagen Teramont — модель, относительно недавно появившуюся на отечественном авторынке. Со сложенными спинками задних сидений ее багажник вмещает в себя 1571 литр, с поднятыми — 583, то есть в три раза меньше. Либо двое «лишних» пассажиров, либо поклажа. А что выберете вы, собираясь в длительное путешествие?
Семиместный кроссовер априори не может быть компактным. И если кого-то внушительные габариты ничуть не пугают, то для других они могут стать настоящей катастрофой. Немало хлопот SUV с тремя рядами кресел доставят тем же хрупким барышням, с трудом осилившим тонкое искусство парковки. Или жителям огромного многоэтажного комплекса, под окнами которого удается пришвартоваться разве что на крошечной купешке.
КАК РАЗОРИТЬСЯ НА ТОПЛИВЕ
Кроссоверы с семью сиденьями, как в принципе и большинство пятиместных, довольно прожорливы. Не ведитесь на сладостные речи продавцов о сказочно низком расходе топлива в 7—8 л/100 км: лучше поинтересуйтесь у своих знакомых, поползайте по форумам, почитайте профильные издания. Купить SUV и не разориться впоследствии на горючке — огромная удача. Учитывайте и этот момент при ограниченных финансовых возможностях.
СКОЛЬКО-СКОЛЬКО?
Ну и, наконец, последний аргумент против семиместных кроссоверов — их прайс. Вот, скажем, компания Hyundai, запустившая на днях новый Santa Fe. Корейцы убеждены, что на модификацию с тремя рядами сидений придется не менее 50% всех продаж модели. И почему они так уверены, что потребители охотно будут переплачивать 380 000 рублей? Купить обычного «Санту» в простейшей комплектации можно за 1 999 000 целковых. Удлиненный же обойдется как минимум в 2 379 000, ведь заказать дополнительные сиденья за 50 000 рублей можно только к топовой или предтоповой версии.