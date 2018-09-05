В новом кроссовере Toyota C-HR можно сгореть заживо

Официальный представитель Toyota Motor Жан-Ива Жо заявил, что компания отзовет 1,03 млн. гибридов Prius и новейших гибридных версиях кроссоверов C-HR по всему миру. 554 000 из них будут отозваны в Японии, 192 000 — в США, остальные 284 000 — видимо, по всему остальному миру, сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению, распространенному компанией, в упомянутых автомобилях провода, связывающие мотор и электронный блок управления двигателем, могут со временем перетереться и привести к короткому замыканию, а как следствие — пожару в моторном отсеке.

Отзыв затрагивает все автомобили Prius последнего поколения, включая вариант электромобиля, и гибридную версию кроссовера C-HR, выпущенную до начала мая этого года.

Напомним, что Toyota Motor запустила в серию последнее поколение своего Prius в 2015 году. Модель кроссовера C-HR впервые появилась в линейке Toyota в декабре 2016 года.