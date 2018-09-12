Новый Lexus ES: камеры заменили зеркала заднего вида

Область, которую захватывают цифровые «зеркала», получившее название Lexus Digital Outer Mirror, автоматически увеличивается при повороте или во время движения задним ходом. Кроме этого, водитель может самостоятельно расширить угол обзора, когда это необходимо.

Картинка с камер выводится на два дисплея диагональю пять дюймов, удобно расположенных на уровне глаз в основании передних стоек.

Что до представителей колец, то разработчики из Audi разместили экраны в дверных панелях, что, возможно, доставит некоторые неудобства: взгляд придется опускать ниже привычного уровня.

Благодаря небольшому размеру цифровые «зеркала» практически не попадают в поле зрения и не загораживают объекты, которые находятся перед автомобилем. Компактная форма устройств улучшит аэродинамические свойства автомобиля, а встречные воздушные потоки будут создавать меньше шума.

Lexus ES с виртуальными «зеркалами» производитель предложит уже в конце октября. Но инновационная технология пока что будет доступна только японским покупателям.