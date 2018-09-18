Какие автомобили предпочитают жители крупнейших городов России

Корейский седан KIA Rio и его «внедорожная» модификация Rio X-Line лидирует по продажам сразу в семи городах-миллионниках из пятнадцати. В их число входит Москва, жителями которой в январе-августе было куплено 9274 такие машины, Казань (1089 шт.), Екатеринбург (792 шт.), Нижний Новгород (756 шт.), Ростов-на-Дону (638 шт.), Уфа (661 шт.) и Челябинск (580 шт.).

LADA Vesta является самым востребованным новым автомобилем в трех городах с населением свыше 1 млн. человек: в Самаре (1134 шт. с начала года), в Воронеже (784 шт.) и в Красноярске (326 шт.). Что же до ее «сестры» LADA Granta, то она возглавила рейтинги Перми (929 шт.) и Волгограда (583 шт).

В Омске и Новосибирске покупатели отдают предпочтения бюджетному «японцу» Datsun on-DO (472 единицы) и Hyundai Solaris (487 авто), сообщает «Автостат». В то время, как в Санкт-Петербурге лидерство удерживает модель немецкой марки Volkswagen — речь идет о седане Polo. В пользу этой модели с начала года сделали выбор 3654 человека.