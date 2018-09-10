Первый тест-драйв новой LADA Granta: красивая не Vesta

Фото avtovzglyad.ru
LADA Granta в особом представлении не нуждается: бюджетный переднеприводный автомобиль вышел на рынок в 2011 году. За семь лет многое произошло, да только не с «Грантой». Впрочем, это не мешало ей оставаться бестселлером. Но пришло время перемен — портал «АвтоВзгляд» одним из первых протестировал всенародный автомобиль после кардинального обновления.
Дмитрий Зленко

Машина предстала перед нами в абсолютно новом дизайне, выдержанном в фирменной «икс-стилистике». Глядя на мордашку обновленной «Гранты», только слепой не заметит родство с флагманской LADA Vesta. И многие коренные тольяттинцы, увидев нашу машину, интересовались, мол, ребят, это что — «Веста» в каком-то особом издании?

Автомобиль, дизайн которого практически не менялся с самого рождения, в новом облике выглядит по-настоящему привлекательно. Даже когда машина стоит на месте, создается иллюзия, что она находится в динамике. Нет, ребята: я не выпивал накануне. Взгляните сами: головная оптика, бамперы, радиаторная решетка, форма дверей, обводы кузова…

Пожалуй, кроме шильдика Granta, наклеенного на крышку багажника, в этой машине больше ничего не выдает преемственность модельного поколения. Кстати, обновленный кузов стал не только эстетичнее, но и аэродинамичнее, о чем можно судить по более низкому уровню шума на скоростях свыше 100 км/ч.

Фото avtovzglyad.ru
Кроме того, для создания тишины, разработчики воткнули в машину дополнительную шумоизоляцию. Даже поставили звукопоглащающие элементы в колесные арки. Арки, Карл! В «Гранте», Карл!

И никаких излишеств

Впрочем, изменения коснулись не только внешности, но и внутреннего убранства авто. О, нет: кожи-рожи и вставки из ценных пород древесины в торпедо не появились, но салон машины стал гораздо дружелюбнее по отношению к водителю и пассажирам.
Кресло пилота получило дополнительную регулировку: помимо традиционных «ближе/дальше» и «угла наклона спинки» на обновленной «Гранте» рулевой может настроить сидушку по высоте.
Приборная панель стала гораздо лаконичнее и информативнее, по сути все, что на ней можно увидеть в режиме он-лайн — скорость, обороты, текущее время и пробег. Дополнительно, при помощи кнопки на правом подрулевом переключателе, на экран выводятся данные о температуре движка или о погоде за бортом.
На водительской двери получили «прописку» кнопки стеклоподъемников, управления центральным замком и клавиши настройки зеркал. Да-да, зеркала на новой Granta с электроприводом и с повторителем поворотов на корпусе. Кнопки управления окнами здесь были и раньше, но на сей раз они расположились, что называется, в правильном месте.
Фото avtovzglyad.ru

В центральной консоли — простенькая музыка с USB-разъемом (увы, даже в топовой версии этой бюджетной машины мы не встретим мультимедийку с ЖК-экраном) и блок управления климатом в салоне. Если опустить взгляд еще ниже, то под торпедо обнаружим нишу под всякую мелочевку, розетку прикуривателя и два подстаканника.

Хотя, положа руку на сердце, назвать подстаканниками два круглых углубления — язык не поворачивается. Объективно, стандартный стаканчик с кофе, покупаемый на заправке, сюда входит с большой натяжкой, но вот поллитровая пластиковая бутылка воды помещается без замечаний. Видимо, такая тара и вдохновила на подвиг создателей этих псевдоподстаканников.

В целом же салон Granta вполне просторный (даже на заднем диване не скрючиваешься в три погибели, и места над головой хватает вполне), эргономичный и глазу приятный. Излишеств в нем нет никаких, да и откуда им взяться, если автомобиль позиционируется, как бюджетный.

Фото avtovzglyad.ru

С другой стороны: симпатичный и современный автомобиль, с достойными на свои деньги ездовыми характеристиками. Покажите мне подобную новую машину в ценовом сегменте до 500 000 рублей? Вот то-то и оно.

Робот больше не тупит

На тесте у нас побывало две обновленных «Гранты» со 106-сильным мотором под капотом. Одна — с роботизированной трансмиссией, перекачевавшей с «Весты», вторая — с 5-ступенчатой «механикой».

Если говорить о «роботе», на нерасторопность и неадекватность которого жаловалось поголовное большинство владельцев LADA Vesta, то огрехи канулши в Лету. Передачи переключаются четко и без жестких тычков, задержки не проявляются ни в городских заторах, ни на загородных трассах, когда нужно было нажать педаль в пол и «выстрелить», обгоняя фуру. Выстрельнуть, конечно, громко сказано.

До 100 км/ч «Гранта» пуляет отменно, а вот на чуть больших скоростях ты понимаешь, что динамика уже не столь впечатляющая. В общем, затяжные обгоны следует плданировать заранее.

Механическая трансмиссия по-хорошему удивила. Работает с четкостью автоматного затвора и путаницы между «первой» и «третьей» не возникло ни разу. При этом каждая передача довольно «длинная». Например, на «второй» разогнать машину до 80 км/ч вполне реально. Во всяком случае, стрелка тахометра еще не входит в красную зону. Иначе говоря, даже в условиях «пробки» часто дергать ручку КП не приходится.

Новая LADA Granta отныне доступна не только в кузоваех седан и лифтбэк, но и хетчбэк и универсал. Таким образом, по охвату потенциальной аудитории АВТОВАЗ закрыл все дыры, образовавшиеся после снятия с производства «Калины», от которой, собственно, и досталась парочка новых кузовов.

С появлением обновленной линейки LADA Granta, она имеет все шансы вновь вернуть себе первенство в рейтинге продаж на российском рынке, наглым образом отобранное у АВТОВАЗа корейцами. Или не имеет?

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Бюджетный, но не нищебродский

Во-первых, автомобиль и снаружи и внутри сделан очень добротно (да, пусть до этих самых корейцев он еще не дорос, но для российского автопрома — однозначный прорыв). «Гранта» не производит впечатления дешевки. Во-вторых (и это, пожалуй, главное), не такая уж она теперь и бюджетная.

Судите сами: ценник на новую LADA Granta стартует с отметки в 420 000 рублей (это вариант на 5-ступенчатой механике с движком 87 «лошадей» в комплектации Standard), а что-то более или менее приличное — имеется ввиду 106-сильный мотор на 5-ступенчатом «роботе» в комплектации Optima — обойдется уже в «пол-ляма» с небольшим.

Ну а если мы замахнемся на комплектацию Luxe на 4-ступенчатом настоящем «автомате», то здесь вынь да положь почти 610 000 «деревянных». А это, извините, уже цена LADA Vesta, причем, тоже не в самой дурной комплектации. Ей богу, мои представления о бюджетном автомобиле имеют потолок в 400 000 рублей. И, боюсь, вопрос цены больше всего разочарует потенциальных владельцев свеженькой «Гранты».

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11 сентября 2018
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