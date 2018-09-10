Первый тест-драйв новой LADA Granta: красивая не Vesta

Машина предстала перед нами в абсолютно новом дизайне, выдержанном в фирменной «икс-стилистике». Глядя на мордашку обновленной «Гранты», только слепой не заметит родство с флагманской LADA Vesta. И многие коренные тольяттинцы, увидев нашу машину, интересовались, мол, ребят, это что — «Веста» в каком-то особом издании?

Автомобиль, дизайн которого практически не менялся с самого рождения, в новом облике выглядит по-настоящему привлекательно. Даже когда машина стоит на месте, создается иллюзия, что она находится в динамике. Нет, ребята: я не выпивал накануне. Взгляните сами: головная оптика, бамперы, радиаторная решетка, форма дверей, обводы кузова…

Пожалуй, кроме шильдика Granta, наклеенного на крышку багажника, в этой машине больше ничего не выдает преемственность модельного поколения. Кстати, обновленный кузов стал не только эстетичнее, но и аэродинамичнее, о чем можно судить по более низкому уровню шума на скоростях свыше 100 км/ч.