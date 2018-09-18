ТОП-10 популярных в России европейских марок возглавили «французы»

Вторая строчка досталась еще одной недорогой модели — Volkswagen Polo. Их в российском автопарке насчитали 430 900 экземпляров. Тройку лидеров замыкает Skoda Octavia в количестве 380 600 штук.

На пятой и шестой позиции поселились «немцы» — Volkswagen Passat, которыми владеют 368 200 автомобилистов, и Opel Astra, растиражированная в количестве 355 300 автомобилей.

С пятого по десятое место заняты следующими моделями: кроссовер Renault Duster (345 900 машин), хетчбэк Renault Sandero (288 300 авто), Volkswagen Golf (214 500 единиц), Mercedes-Benz E-класса (191 400 экземпляров) и Volkswagen Tiguan (185 000 штук), сообщает «Автостат».

Ранее были названы самые распространенные легкие коммерческие автомобили отечественного автопарка. Большинство из них — машины производства «Группы ГАЗ». Лидером назван бортовой полуторатонный ГАЗ 3302 (870 000 экземпляров), за ним следует фургон ГАЗ 2705 (250 200 штук), а третья строчка досталась микроавтобусу ГАЗ 3221 (249 400 машин).