GAZ будет собирать «Газели NEXT» в Азербайджане

Запуск заводского конвейера запланирован на конец следующего года. Сборка машин будет налажена в два этапа: сначала стартует производство «Газели NEXT», «Газона NEXT», «Газели Бизнес», а также «Соболя Бизнес». Во второй волне начнут строить автобусы.

В результате, на основе «газовского» транспорта «Азермаш» будет собирать спецтехнику для скорой медицинской помощи, для перевозки школьников, а также для других муниципальных нужд.

Надо сказать, что большинство комплектующих «Группа ГАЗ» собирается поставлять для производства, но какие-то компоненты азербайджанцы будут изготавливать сами.

Напомним, что на московском моторшоу Горьковский автозавод представил два своих беспилотника, созданных на базе автобусов «Газель NEXT» на электрической тяге.