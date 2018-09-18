Что будет, если смешать тосол и антифриз

С тосолом, вроде как, все понятно. Это древняя жидкость для систем охлаждения двигателей, созданная еще в СССР. Синего цвета — для условий эксплуатации до −40ºС, красный тосол — для 65-градусных морозов. Состоит из этиленгликоля с пакетом присадок и дистиллированной воды.

Антифризов, применяемых для двигателей иномарок и современных отечественных машин, сейчас имеется аж три разновидности — стандартов G11, G12 и G13. Автовладельцы долгое время различали их по цвету жидкости, но в последне время производители автохимии стали окрашивать свою продукцию в самые разные цвета и потому теперь однозначно утверждать, что, к примеру, «G11 всегда имеет синий цвет, а G12 — обязательно красный» — дело достаточно опрометчивое.

Как бы то ни было, но антифризы G11 и G12 в своей основе, как и тосол, имеют этиленгликоль, разбавленный дистиллированной водой и собственные пакеты присадок.

Самый современный и «долго живущий» антифриз — стандарта G13. Его делают уже с применением пропиленгликоля, разбавленного, опять таки, водой и сдобренного своим собственным пакетом присадок. Тут нужно заметить, что присадки во всех антифризах и тосоле применяются разные по химическому составу, но сходные по выполняемым задачам.

Среди них выделяют защитные, образующие пленку на внутренних поверхностях системы охлаждения, а также противопенные, протвокавитационные, аникоррозийные и т. п. Бывают еще так называемые «гибридные» присадки, которые могут решать сразу две и белее задач. Считается, что они более характерны для антифризов G13.