Что будет, если смешать тосол и антифриз

Формально, «тосол» — просто название одной из разновидностей антифриза для систем охлаждения мотора. Если это действительно так, то получается, что в двигатель иномарки можно спокойно заливать «советский» тосол?
Максим Строкер

С тосолом, вроде как, все понятно. Это древняя жидкость для систем охлаждения двигателей, созданная еще в СССР. Синего цвета — для условий эксплуатации до −40ºС, красный тосол — для 65-градусных морозов. Состоит из этиленгликоля с пакетом присадок и дистиллированной воды.

Антифризов, применяемых для двигателей иномарок и современных отечественных машин, сейчас имеется аж три разновидности — стандартов G11, G12 и G13. Автовладельцы долгое время различали их по цвету жидкости, но в последне время производители автохимии стали окрашивать свою продукцию в самые разные цвета и потому теперь однозначно утверждать, что, к примеру, «G11 всегда имеет синий цвет, а G12 — обязательно красный» — дело достаточно опрометчивое.

Как бы то ни было, но антифризы G11 и G12 в своей основе, как и тосол, имеют этиленгликоль, разбавленный дистиллированной водой и собственные пакеты присадок.

Самый современный и «долго живущий» антифриз — стандарта G13. Его делают уже с применением пропиленгликоля, разбавленного, опять таки, водой и сдобренного своим собственным пакетом присадок. Тут нужно заметить, что присадки во всех антифризах и тосоле применяются разные по химическому составу, но сходные по выполняемым задачам.

Среди них выделяют защитные, образующие пленку на внутренних поверхностях системы охлаждения, а также противопенные, протвокавитационные, аникоррозийные и т. п. Бывают еще так называемые «гибридные» присадки, которые могут решать сразу две и белее задач. Считается, что они более характерны для антифризов G13.

Основа всех охлаждающих жидкостей — так называемые одноатомные спирты: этиленгликоль у тосола, G11 с G12 и пропиленгликоль — у G13. То есть, теоретически, жидкости на базе этиленгликоля должны смешиваться без проблем. Да и этиленгликоль с веществом-«родственником», пропиленгликолем, может спокойно ужиться.

Так то оно так, но основная загвоздка тут — в химическом составе присадок, которые присутствуют в ОЖ. Между веществами, входящими в разные их пакеты, возможны нежелательные химические реакции. Это приводит, прежде всего, к исчезновению изначальных свойств той или иной присадки, оставляя поверхности системы охлаждения без защиты.

Кроме того, продуктом таких химических взаимодействий могут стать нераствроимые соединения, частицы которых вполне в состоянии засорить мелкие отверстия и патрубки — например, вывести из строя радиатор охлаждения. Выводы из всего вышесказанного следующие.

Смешивать тосол с G11, теоретически, можно — все таки обе жидкости существовали в одно время, а «советская» разрабатывалась именно как альтернатива G11. Подливать тосол к G12 уже не желательно. Присадки тут совершенно другие и «химический конфликт» более вероятен. Ну а с G13 тосол точно соединять не стоит — если, конечно, вам не безразлична судьба системы охлаждения авто.

двигатель, автосервис, ремонт, моторное масло, антифриз
18 сентября 2018
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