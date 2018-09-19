Aurus показал рекламный ролик седана Senat

Сюжет рекламного клипа, впервые показанного журналистам на официальной презентации «Сената» на ММАС-2018 в начале сентября, незамысловат: состоятельный мужчина, который передвигается по ночной Москве на Aurus Senat, обыгрывает в шахматной партии своего конкурента, а после этого на авто покидает город, по окутанной подмосковными туманами дороге>.

«Россиянин» представительского класса выполнен в двух типах кузова: седан и лимузин. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», под капот машины инженеры поместили гибридную силовую установку, главная роль в которой принадлежит V-образной «восьмерке» объемом 4,4 л и мощностью 598 л. с., созданной специально для этой модели. Бензиновому мотору помогает высоковольтный электродвигатель, благодаря чему седан может разогнаться с нуля до «сотни» меньше, чем за 6 секунд. Двигатель агрегатируется с девятидиапазонным «автоматом» российской разработки. Максимальная скорость «Сената» достигает 250 км/ч.

Точная стоимость новинки пока что не раскрывается, но по предварительным данным она будет начинаться приблизительно от 10 млн. рублей.