Ford представил новую версию Transit с грузоподъемностью 2 тонны

В европейской силовой гамме к модернизированным дизельным двигателям мощностью 105, 130 и 170 л. с. добавился еще один 185-сильный агрегат, все моторы работают в паре с шестискоростной механической коробкой передач. Увеличение отдачи стало возможным благодаря усовершенствованному турбокомпрессору. Надо сказать, что к 2020 году производитель оснастит заднеприводные фургоны адаптивным десятиступенчатым «автоматом».

Кстати, для того, чтобы сэкономить на топливе, водитель может пустить в ход режим движения Efficient Drive, при включении которого начинают выдаваться рекомендации, основанные на информации с GPS-приемников навигационной системы.

В этой версии дизельные моторы Ford Transit получили «мягкую» гибридную надстройку, которая представляет собой комбинированный стартер-генератор с ременным приводом, питающий 48-вольтовый литий-ионный аккумулятор энергией рекуперации. Такая установка также помогает экономить горючее.

Облегчает логистику встроенная точка доступа Wi-Fi и мультимедиа SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и голосовым управлением.

Сборка Ford Transit в новом варианте будет налажена на заводе в турецком городе Коджаэли. Новинка выйдет на рынок не раньше середины следующего года.